Black Friday 2018: Cómo evitar estafas, timos y encontrar las mejores ofertas

IDEAL.ES Viernes, 19 octubre 2018, 10:32

Miles de personas aprovechan las ofertas Black Friday, que se celebrará el próximo viernes 23 de noviembre, para realizar sus compras. Los descuentos de estos días pueden llegar a alcanzar el 70% u 80% en algunas categorías o productos concretos. Es muy difícil encontrar una rebaja tan alta entre las categorías más buscadas como moda o tecnología, por lo que si te encuentras con una oferta demasiado buena en un producto que suele ser caro, comprueba que sea real. Si quieres saber cómo, te ofrecemos unos consejos para evitar estafas durante el Black Friday.

Los timos más comunes

El año pasado la policía recopiló los fraudes más comunes en los que han caído los usuarios a la hora de realizar una compra online. Uno de los más recurrentes es el carding y supone cargos fraudulentos en una tarjeta de crédito tras haber sido engañado para facilitar la información bancaria. Para evitar caer en esta estafa podemos utilizar tarjetas para compras online que ponen a disposición la mayoría de bancos o utilizar servicios como PayPal. De este modo en el caso de que se realice un cargo no autorizado, el banco no lo cobrará o será más fácil pedir un reembolso.

El phishing es otras de las técnicas recurrentes y consiste en duplicar la identidad de una empresa para robar los datos bancarios. Hay una forma muy sencilla de protegerse ante esta amenaza y consiste en fijarse en la barra del navegador del e-commerce. Si tiene un candado antes de la URL y figura como https en lugar de http, no tenemos de qué preocuparnos. Si no es así, cierra cuanto antes de la web y no escribas ningún dato personal o bancario.

En general, para evitar estafas en el Black Friday y en cualquier otra época del año, la clave es actuar con sentido común. Si es una oferta demasiado buena, si la página tiene algo raro o te piden datos que nunca antes habías tenido que dar, no compres. Es mejor quedarte sin un producto que querías a acabar con un agujero en la tarjeta de crédito.

Encuentra ofertas reales

La existencia de fraudes no significa que todos los chollos del Black Friday no sean reales. Muchas empresas aprovechan este día para lanzar grandes descuentos en sus productos. Buscar las mejores ofertas requiere tiempo para comprobar página por página el mejor precio. Para facilitar esa tarea, los agregadores de ofertas del Viernes Negro recopilan los mejores descuentos de la jornada.

Existen otros trucos para comprar en el Black Friday, uno de los más útiles consiste en el uso aplicaciones para hacer seguimiento de los precios. Su funcionamiento es sencillo, se introduce la URL de un producto y la propia aplicación recopila la evolución del precio sin necesidad de hacer comprobaciones manuales cada día.

Si te gusta comprar en una plataforma concreta pero has visto el producto más barato en otra, puedes intentar contactar con la tienda para avisarles de que su precio no es el más competitivo del mercado. En muchas ocasiones, el coste del producto se igualará al más bajo. Este truco puede no funcionar durante el Black Friday, ya que la respuesta por parte del comercio electrónico puede no ser instantánea. Sin embargo, merece la pena probarlo, sobre todo, si no nos fiamos de la web en la que hemos visto el producto y no queremos caer en un timo del Black Friday.