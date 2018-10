Black Friday en Carrefour: ¿qué podemos esperar?

Este periodo de precios especiales, que tiene origen en Estados Unidos, se celebrará a partir del próximo mes de noviembre FRAN JUSTICIA Miércoles, 3 octubre 2018, 13:10

Estamos en la antesala de la Navidad. Sí, puede parecerte muy exagerado, pero después del puente de la Hispanidad llega Halloween y entramos en Noviembre, o lo que es lo mismo, el mes clave para comprar los regalos de nuestros seres queridos. Una conducta propiciada, en parte, por todas esas luces que adornan los comercios y todas esas ofertas que podemos aprovechar bajo un nombre que ya forma parte de la historia de las estrategias comerciales, el 'Black Friday'.

Este evento del ahorro tiene su origen en Estados Unidos, celebrándose anualmente el día posterior al Día de Acción de Gracias y marcando, por ende, el inicio oficial de las fiestas navideñas. En España lleva realizándose varios años con un gran éxito, suponiendo una de las mayores campañas de ventas para muchos establecimientos. Sin embargo, en nuestro país la promoción ha ido evolucionando hasta el punto de que son muchos los negocios que amplían el 'Black Friday' a toda una semana e incluso algunos a todo el mes de noviembre, por lo que muchas personas esperan al 1 de noviembre para conocer algunas de las mejores ofertas de 'Black Friday'. ¿Estás entre ellas?

Los grandes almacenes y superficies comerciales como Carrefour no permanecen ajenos a este evento, por lo que es posible beneficiarse de una gran cantidad de descuentos y promociones en su amplio catálogo de productos. De momento, poco se conoce acerca de las ofertas del 'Black Friday' de Carrefour, pero conforme se vaya acercando la fecha iremos conociendo más detalles y te iremos contando en qué van a consistir las ofertas del hipermercado para este año.

No obstante, a pesar de no saber con certeza cuáles serán las grandes promociones de Carrefour para este 'Black Friday', sí podemos intuir algunas basándonos en los años anteriores, por lo que podemos esperar que las ofertás; permanezcan vigentes más de un día; afecten a todo tipo de artículos, desde moda y tecnología hasta artículos para el hogar; estén disponibles tanto en la tienda física como online, etc.

Además, los descuentos podrían oscilar entre el 20 y el 30% e incluso algunos productos podrían llegar a obtener un 50% o un 70% de descuento.