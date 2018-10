4 artículos fundamentales para comprar el Black Friday y lucir una piel suave

Lucir un aspecto joven y radiante no es algo fácil, y es que con el paso del tiempo suelen aparecer los primeros signos de envejecimiento, No obstante, podemos retrasar la aparición de dichos signos si hacemos uso de los artículos adecuados. ¿Sabes realmente qué productos y cosméticos son fundamentales para lucir una piel perfecta?

No te preocupes si no tienes ni idea de qué artículos pueden convertirse en tus grandes aliados, ya que a continuación te voy a recomendar algunos. Además, los mismos no tienen por qué salirte muy caros, claro, siempre y cuando decidas esperarte a las ofertas de Black Friday en perfumes y cosméticos, las cuales empezarán a partir del mes de noviembre. ¡Toma nota!

1. Desmaquillante Bioderna

Tiene un tamaño ideal para llevarla contigo cuando la necesites, ya sea de viaje o simplemente en el bolso para ir a trabajar. No contiene parabenos y su fórmula es hipoalergénica. Hidratación de la piel a modo de tónico. Es fundamental su uso, ya que si dejas tu maquillaje toda la noche, tu piel desarrollará arrugas con mayor facilidad.

2. Crema Xhekpon

Esta crema antiarrugas contiene colágeno y aloe vera y además sirve para tratar las cicatrices del acné y ayuda a sintetizar el colágeno; también se puede usar para las ojeras y bolsas de los ojos.

3. Suero facial de Vitalia

Si los efectos de la edad se empiezan a notar en tu piel, te va a encantar este suero. Está indicado para pieles maduras, aumenta la producción natural del colágeno y reduce el aspecto de las arrugas.

4. Crema neutrogena

Esta crema de origen noruego se utiliza ampliamente para nutrir, reparar y proteger las pieles secas. El alivio se siente de inmediato y no hace falta utilizar grandes cantidades para notar sus efectos.

Estos son algunos de los productos cosméticos que te permitirán lucir una piel suave. Si decides esperarte a las ofertas de 'Black Friday' podrás disfrutar de descuentos de entre el 5 y el 70% en ellos, promociones de 2x1 y mucho más. ¡Cuidate!