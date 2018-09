3 alternativas de Just Eat a la pasta tradicional si quieres adelgazar

Los hidratos de carbono son, junto con las grasas, os principales responsables del aumento de peso FRAN JUSTICIA Miércoles, 19 septiembre 2018, 13:19

Llegas de trabajar y te apetece de todo menos cocinar, lo sé. Sin embargo, has comenzado septiembre con ganas de adelgazar y lucir una figura esbelta que estás trabajando con tus entrenamientos en el gimnasio, por lo que deberías comer sano. ¿Qué hacemos? La mayoría nos decantamos por comer algo de pasta, claro, pensando que son hidratos de carbono y que durante el resto del día los quemaremos, pero nada más lejos de la realidad, dado a su alto contenido en calorías este plato nos hará engordar sin remedio.

Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Tranquilo, no necesitas cocinar un plato muy elaborado, y es que puedes seguir comiento pasta, claro, siempre y cuando la sustituyas por pasta realizada con variedades especiales de trigo y otros granos. Estas pastas no es que sean bajas en calorías, pero sí engordan menos que las variedades convencionales, además de que aportan más proteína y fibra, por lo que son una alternativa perfecta para no renunciar a este plato cómodo y exquisito.

1. Pasta de arroz

No contienen gluren, es rica en fibra y contiene algo menos de calorías que la pasta convencional. La puedes encontrar en los 'noodles' conocidos como fideos de cristal o celofán.

2. Pasta de trigo

Se elabora exactamente igual que la pasta convencional, salvo porque se usan harinas de grano completo en este cao. Es rica en vitaminas, minerales y fibra. Además, tiene menos calorías que la pasta convencional y posee el doble de fibra.

3. Pasta de espelta

La espelta es una subespecie del trigo, que se caracteriza por su alto contenido en gluten y, por ende, en proteína. Por si fuera poco, cuenta con menos calorías que la pasta convencional y supone una gran alternativa al trigo convencional al ser más rico en minerales, vitaminas y fibra.