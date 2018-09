Así afecta tu alimentación al cuidado de tus uñas

No cabe duda de que la estética, es decir, nuestra apariencia física, es la primera carta de presentación que mostramos al resto de personas, de ahí que en los últimos años sean cada vez más las personas que deciden preocuparse por cuidar su cuerpo, utilizar cremas para mantener un cutis perfecto, llevar las uñas impolutas, etc.

Sin embargo, pese a que pongamos todo nuestro empeño en lucir una piel suave o una manicura perfecta, haciendo uso de productos cosméticos, la realidad es bien distinta, y es que estos productos no nos asegurarán la consecución de esta meta, puesto que otros factores, entre ellos, la alimentación, influyen significativamente.

Pero, ¿cómo influye, por ejemplo, la alimentación en el cuidado de nuestras uñas? Fácil, la alimentación está estrechamente ligada al hecho de poseer unas uñas débiles y quebradizas, ya que en la mayoría de las ocasiones este tipo de problemas suele darse debido a falta de hierro en las cutículas. Esta falta de hierro en el organismo se produce como consecuencia de una mala alimentación baja en este nutriente tan esencial, no sólo para lucir unas uñas perfectas, sino también para un correcto desarrollo de los huesos.

La falta de hierro ocasiona que tus uñas se vean debiles, quebradizas y se rompan con facilidad. No obstante, no tienes de qué preocuparte, ya que todavía puedes poner remedio a este mal. ¿Cómo? Sólo tienes que ingerir mayor cantidad de este mineral, el cual se encuentra presente en las carnes rojas, los vegetales verdes y los frutos secos, entre otros alimentos. Además, si estos ingredientes no te convencen, también puedes optar por ingerir suplementos nutritivos a base de hierro, los cuales se están posicionando en los últimos años como una importante fuente de consumo de este mineral.

Además de la falta de hierro, la ausencia de vitamina B y calcio también puede reducir la fortaleza de tus cutículos. Por ello, no dudes en incorporar a tu dieta alimentos como los cereales, el trigo, las almendras, las nueces, diversos tipos de pescados, crustáceos, tomantes, zanahorias y productos lácteos.

Si sigues estos consejos podrás tener unas uñas sanas y fuertes y, por ende, una manicura indestructible. ¡Cuídate!