3 abrigos de Zara en rebajas que querrás lucir este otoño

Martes, 21 agosto 2018

Si has sido previsora, estoy seguro de que habrás utilizado las rebajas para hacerte con algunos de los 'must have' de cara a la próxima temporada, y es que de toda la vida este periodo de precios especiales ha sido el momento perfecto para conseguir gangas que luciremos durante los próximos meses, ¿verdad?

No obstante, si este año no has hecho los deberes y has preferido perderte cual influencer por alguna playa paradisiaca, no te preocupes, las rebajas no han terminado todavía, por lo que puedes irte de comprar y adquirir algunos de los 'must have' de Zara, Mango o H&M a un precio muy inferior al habitual. ¿Te apuntas?

Eso sí, olvídate de pillarte bañadores o shorts, y es que yo al menos ya tengo la mente puesta en el otoño, por lo que no he podido evitar colocar en mi lista de 'must have' algunos de estos abrigos, que sí, son en teoría para chica, pero soy de los que defiende la moda sin género, así que seas chico o chica, mírate estos tres abrigos de Zara que querrás llevar este otoño y que además están en rebajas. Si el precio no te convence, siempre puedes esperarte al Black Friday de Zara. ¡No te arrepentirás!

El primero de los abrigos que te recomiendo es este modelo en rosa y de corte 'oversize', el cual costaba 49,99 euros, un precio muy superior a los 19,99 euros que tendrás que pagar actualmente para hacerte con él.

Si el rosa no te convence, pásate a lucir una de las tendencias clave de esta y la próxima temporada, es decir, el estampado de camuflaje. Esta parka costaba 69,95 euros y ahora podrá ser tuya por tan sólo 19,95 euros. ¿Necesitas más razones para comprarla?

Por último, te voy a recomendar este abrigo 'overcoat' cruzado en color beige, un tono clásico que podrás combinar con cualquier prenda que elijas. Su precio era de 59,95 euros, pero con las rebajas de Zara no tendrás que pagar más de 19,99 euros.

Vaya, por menos de 60 euros tienes tres abrigos que de otra forma te habrían costado en total más de 180 euros. ¿Todavía te lo estás pensando? ¡Piensa en el otoño! De nada.