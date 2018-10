Estos son los abrigos que van a llevarse este otoño

El regreso de nuevos materiales como los plumones y la tendencia 'oversize', principales claves de estilo para la temporada FRAN JUSTICIA Viernes, 12 octubre 2018, 10:06

A pesar de dar la bienvenida al otoño hace un par de semanas, el frío parece resistirse a hacer su aparición, por lo que todavía podemos ver mangas cortas y 'shorts' al dar un paseo por la calle. Sin embargo, estoy seguro de que a estas alturas ya has hecho el 'change' de tu fondo de armario, y es que según las previsiones meteorológicas, las bajas temperaturas llegan este fin de semana.

Esto quiere decir que los abrigos van a empezar a convertirse en nuestros mejores aliados, ¿ya tienes los más aclamados de esta temporada? Con el paso de los años, la ropa de abrigo se ha convertido en un elemento más de cara a crear un 'outfit' que sea la envidia de todo el mundo, de ahí que cada vez más diseñadores se animen a trabajar con estas prendas en sus desfiles, desarrollando modelos que nunca llegamos a imaginar que llevaríamos.

Si estás un poco pez en las tendencias en abrigos para este otoño, no te preocupes, ya que a continuación voy a hablarte de las piezas que más se van a llevar durante los próximos meses. ¿Qué te parece? ¡Toma nota!

1. Plumones

De cara al otoño destaca la llegada de nuevos materiales que harán de tus prendas únicas. ¿Te acuerdas de los años 70 y 80? Pues mejor que los vayas recordando porque van a ser plenos protagonistas de las tendencias de esta temporada, ya que destacará el uso de tejidos como el terciopelo en todo tipo de prendas y accesorios así como también las texturas acolchadas, sí, vuelven los típicos abrigos 'Michelín', los abrigos pluma.

Ir con ropa voluminosa este año no será algo antiestético sino que será lo más 'in' así que prepárate y saca el plumón, que ya no tendrás que pensar aquello de 'ande yo caliente, que se ría la gente'.

2. Gabardina

Ya en el otoño-invierno del año pasado pudimos ver algunos de estos modelos en la gente de a pie, pero será este año cuando sin duda las gabardinas se multipliquen en las tiendas de ropa. De ellas destaca principalmente que son muy útiles para combinar con casi cualquier look y también para utilizar en entretiempo, puesto que ni abrigan en exceso ni desprotegen del frío.

Los tonos más utilizados serán el marrón o el beige, ya que son colores que suelen combinar a la perfección con la mayoría de prendas por ser neutros. Normalmente quedan con un largo por encima de las rodillas pero todo dependerá del modelo, algo que también es aplicable al hecho de llevar o no cinturón. Sin duda es la prenda perfecta para esos días en los que el frío no es excesivo, la prenda perfecta para otoño.

3. Overcoat

Este otoño-invierno, el abrigo tipo 'overcoat' va a volver a ser una alternativa perfecta para abrigarnos sin dejar a un lado el estilo y la moda. Son abrigos que están pensados para ser vestidos por encima de las demás prendas que utilicemos como unos jeans o un jersey. Es un abrigo de estilo clásico pero hoy en día hasta los más jóvenes lo visten. Es largo y debe extenderse no mucho más allá de las rodillas, destacando diferentes modelos entre los que puedes elegir con diversos diseños como los 'top coat', el 'crombie coat' o los 'chesterfield', que se diferencia por poseer el cuello de terciopelo o por la colocación de los botones, entre otras discrepancias. Los colores para ellos, beige, marrón, negro, gris o blanco.