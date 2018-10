¿Cómo conducir y escapar del coche si te encuentras en medio de una riada? Las riadas de Mallorca. / ATLAS Los expertos sostienen que en caso de aventurarse a cruzar estas avenidas de agua «el riesgo de ser arrastrados y de morir es muy probable» CARLOS BALBOA Miércoles, 10 octubre 2018, 10:52

El desbordamiento de un torrente en Mallorca a causa de las fuertes tormentas ha provocado el fallecimiento de 5 personas. Las precipitaciones han sido tan intensas que han dejado hasta 220 litros por metro cuadrado, originando a su paso estampas propias de un diluvio. Con el objetivo de alertar al conjunto de los ciudadanos ante situaciones similares la DGT ha recordado cómo se debe actuar con el coche si encontramos una riada a nuestro paso.

En primer lugar, la institución insiste en que el consejo más obvio es evitar cruzar esa imprevista avenida de agua. En caso contrario, Miguel Tomé, experto en riesgos naturales de la Dirección General de Protección Civil, advierte de que «el riesgo de ser arrastrados y de morir es muy probable». Ante las habituales tormentas intermitentes de comienzo de otoño «lo único que se puede hacer es permanecer pendiente de las previsiones meteorológicas, evitar conducir y, de hacerlo, utilizar carreteras principales y eludir las vías locales y caminos, que muchas veces se cruzan con torrentes habitualmente secos«, añade Tomé.

Una corriente de 10-20 km/h y 60 centímtros de profundidad, arrastraría a la mayoría de los vehículos. En este caso sólo una un solución: salir del coche

En medio de una riada la situación al volante se complica sobremanera. Los números hablan solos: la DGT desvela que «por cada 30 centímetros de profundidad, la fuerza de la corriente sobre el coche se incrementa 225 kilos». Además, prosiguen los expertos «cada 30 centímetros de altura del agua a partir de los bajos, su peso se reduce en casi 700 kilos por efecto del principio de Arquímedes. Por ello, una corriente de 10-20 km/h y 60 centímetros de profundidad, arrastraría a la mayoría de los vehículos». En este caso sólo una un solución: salir del coche.

Tomé señala que «con una profundidad de 30-45 centímetros el coche puede empezar a descontrolarse, y si el calado llega a 60 centímetros, el vehículo, sea grande o pequeño, comenzará a ser arrastrado».

Cómo escapar

En el supuesto de que se haya calado el motor y por lo tanto no haya fluido eléctrico bajar la ventanilla será imposible si los elevalunas no son manuales. Recuerde, además, que el parabrisas laminado no se rompe.

«Si el coche está muy sumergido, habría que esperar a que se llene de agua para poder abrir la puerta. En ese caso, en la parte superior se crea una bolsa de aire de la que podemos tomar oxígeno antes de salir a la superficie»

Javier Castell, miembro del Cuerpo de Bomberos de Navarra, descubre que «si el coche está muy sumergido, habría que esperar a que se llene de agua para poder abrir la puerta. En ese caso, en la parte superior se crea una bolsa de aire de la que podemos tomar oxígeno antes de salir a la superficie. Pero sería mejor no esperar tanto y romper el cristal de la ventanilla con un objeto punzante«.

La recomendación es abandonar el coche el lado contrario al sentido de la corriente y a continuacuión nadar, o por el contrario, encaramarse al techo hasta encontrar el momento oportuno para escapar. Por último, hay que tener presente que nunca se ha de luchar contra de la corriente, sino a su favor, a ser posible rumbo a la orilla, a un árbol o con vistas a un objeto fijo donde agarrarse.