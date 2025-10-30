Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tres tuiteros se sientan en el banquillo de la Audiencia de Barcelona. EFE

Condenan a un tuitero por incitar a que la niña de Canet sufriera un «infierno»

Fueron juzgadas tres personas y dos han sido absueltas: iniciaron una campaña de hostigamiento contra una familia que pidió que su hija recibiera el 25% de las clases en castellano

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:21

Comenta

Un juzgado de Barcelona ha condenado a dos años de prisión, multa de 1.980 euros y 7.500 euros de indemnización a un hombre ... que fue juzgado por un delito contra la integridad moral y otro de odio por el hostigamiento de una familia de Canet de Mar (Barcelona), que reclamó en los tribunales que su hija pudiera recibir el 25% de las clases en español. En el caso, fueron juzgadas tres personas por la publicación de mensajes en las redes sociales, en Twitter por aquel entonces. Dos de ellas han sido absueltas, al entender el tribunal que sus manifestaciones quedan dentro de la libertad de expresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  6. 6 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  7. 7 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  8. 8 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  9. 9

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  10. 10

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Condenan a un tuitero por incitar a que la niña de Canet sufriera un «infierno»

Condenan a un tuitero por incitar a que la niña de Canet sufriera un «infierno»