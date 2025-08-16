Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una mujer y un niño llenan una botella para beber agua en Logroño EFE

Condenados a vivir en un horno

La imposibilidad de pagar una reforma de la vivienda, la instalación de frío o la propia factura energética hacen del calor extremo en un factor social más de pobreza

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:01

Sara –nombre ficticio– sufrió una recaída durante su tratamiento contra el cáncer de pulmón con la primera gran ola de calor de este verano, registrada ... desde el 1 de julio. A sus 74 años, y debido a su enfermedad, los 36 grados en un piso de alquiler de Zaragoza, sin reformar y sin aire acondicionado, le pasaron factura. «Me duchaba con agua todo lo fría que aguantaba y me ponía frente al ventilador para soportar el calor en casa», recuerda. La primera noche de la ola de calor ingresó en el hospital con una infección, posiblemente provocada por una bajada de defensas, que ya estaban debilitadas por la quimioterapia que recibía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  2. 2 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  3. 3 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  4. 4

    Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior
  5. 5

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  6. 6

    El asesinato de dos guardias civiles que llenó de rabia Granada
  7. 7

    Comienzan las obras para convertir el convento de las Vistillas en templo budista
  8. 8

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra
  9. 9 13 operaciones en Granada se saldan con 26 detenciones y 3.000 plantas de marihuana incautadas
  10. 10

    El Granada confirma el patrocinio principal de la Cámara de Comercio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Condenados a vivir en un horno

Condenados a vivir en un horno