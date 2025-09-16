Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manifestacion de protesta en Bilbao por la sentencia de libertad bajo fianza a los integrantes de 'La Manada' en 2018 Fernando Gómez

Condena a la baja para la 'Manada de Castelldefels'

Cinco jóvenes aceptan una pena de 3 a 8 años de cárcel por tres agresiones sexuales: la Fiscalía pedía hasta 53 años de prisión

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:24

El juicio contra los cinco miembros de la llamada 'Manada de Castelldefels' ha empezado este martes y apenas ha durado una sesión después de que ... la Fiscalía, la acusación y las defensas hayan llegado a un acuerdo, que permite a los acusados rebajar significativamente sus condenas. Los imputados han pedido perdón y han reconocido los hechos, es decir, que violaron en grupo a tres chicas en la localidad barcelonesa en 2021, en plena pandemia. El tribunal ha dictado la sentencia 'in voce'. Han aceptado una pena de tres a ocho años de prisión, tras el acuerdo entre las partes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  5. 5 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  6. 6 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  7. 7

    Los empresarios de la Costa ya sufren los efectos del corte de la autovía A-44
  8. 8

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  9. 9 Así es el último negocio de Granada dedicado a una artesanía milenaria
  10. 10 El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Condena a la baja para la 'Manada de Castelldefels'

Condena a la baja para la &#039;Manada de Castelldefels&#039;