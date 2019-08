Comprueba si has ganado 20 millones de euros en el Sorteo Extra de Verano de la ONCE Consulta aquí todos los premios repartidos en el sorteo celebrado el jueves 15 de agosto IDEAL Viernes, 16 agosto 2019, 12:07

El sorteo extraordinario de verano de la ONCE se celebró ayer, 15 de agosto, a las 21. 15 horas. El número premiado con los veinte millones de euros puestos en juego para un sólo cupón ha sido el 97.004, Serie 114.

Junto al primer premio de 20 millones de euros a las cinco cifras y serie, también se reparten 119 premios de 60.000 euros a todas las series del primer premio y 1.080 premios de 3.000 euros a las últimas cuatro cifras del primero. Se reparten además, premios de 60 euros a las 3 últimas cifras, 15 euros a las dos últimas y 6 euros a la última cifra.

Además se han repartido 20 premios adicionales de 100.000 euros a las cinco cifras y serie de las extracciones adicionales y 2.380 premios de 600 euros a las cinco cifras de estas extracciones. Estos son los números agraciados en los premios adicionales:

Premios adicionales del sorteo del 15 de agosto

¿Cuánto se queda Hacienda si te tocan los 20 millones?

Todos los premios de lotería tienen un mínimo exento, que no tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El mínimo exento, desde el 1 de enero de 2019, se sitúa en los 20.000 euros. Esto quiere decir que los primeros 20.000 euros de los premios derivados de los juegos de la ONCE no tienen retención fiscal.

Sobre la cantidad que supere los 20.000 euros se aplica un gravamen especial del 20%. Esto quiere decir que, si se obtiene el primer premio de 20 millones de euros, Hacienda se quedaría con 3.996.000 euros.