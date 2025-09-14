El complemento de 480 euros que se puede cobrar a la vez que trabajas: los requisitos para recibirlo El CAE es un incentivo económico que permite mantener parte de la prestación por desempleo o del subsidio mientras se inicia un nuevo empleo por cuenta ajena

En muchas ocasiones, contar con trabajo y un salario no garantiza poder llegar a fin de mes ante la situación actual en España. Por eso, el Gobierno cuenta con una ayuda para aliviar la carga en muchos hogares. Y es que son muchos los que, tras su primer contacto con el mundo laboral, agotan su prestación por desempleo y, sin embargo, no encuentran la forma de volver al mercado laboral.

Puede ocurrir que aceptar un nuevo empleo no siempre signifique una mejora real. Y es que el miedo a perder el subsidio, la precariedad de muchas ofertas o los requisitos burocráticos pueden funcionar como una barrera.

Frente a esta realidad, el Gobierno ha puesto en marcha el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), una herramienta que permite compatibilizar determinadas ayudas por desempleo con un contrato laboral. Esta medida, que forma parte de una reforma más amplia de las políticas activas de empleo, busca reducir la cronificación del paro y favorecer la reincorporación laboral sin perder protección social.

El CAE es un incentivo económico que permite mantener parte de la prestación por desempleo o del subsidio mientras se inicia un nuevo empleo por cuenta ajena, ya sea a jornada completa o parcial. Este complemento se calcula en función del tiempo trabajado, el tramo de la prestación y el tipo de contrato, y tiene como objetivo evitar que aceptar un trabajo implique perder ingresos netos respecto a continuar desempleado.

Esta medida está diseñada para que las personas que ya perciben el paro, especialmente aquellas que han llegado a tramos bajos de la prestación, puedan conseguir empleos sin miedo a que la pérdida de ayudas las deje en una situación más vulnerable.

El Complemento de Apoyo al Empleo se concede por un máximo de 180 días y su cuantía depende del tramo de prestación en el que se encuentre el beneficiario, así como del tipo de jornada laboral del nuevo contrato. Este complemento puede alcanzar los 480 euros al mes. El mínimo son 120 euros mensuales en los últimos tramos.

Requisitos

Entre los puntos clave para este complemento es que el nuevo empleo a compatibilizar no supere el 225% del IPREM mensual, lo que equivale a unos 1.350 euros brutos al mes en 2025. Esto garantiza que el complemento se dirija a personas con salarios bajos o medios, que siguen necesitando apoyo económico mientras estabilizan su situación laboral.

El complemento no se solicita como tal, sino que se activa automáticamente al notificar el nuevo contrato de trabajo dentro de los plazos establecidos. En el caso de quienes están cobrando una prestación contributiva, el CAE puede activarse a partir del décimo mes, una vez transcurridos al menos nueve meses de cobro. En cuanto a los subsidios por agotamiento, es necesario darse de alta en los seis meses posteriores al fin del paro y comenzar un empleo por cuenta ajena.

El plazo para comunicar el nuevo contrato al SEPE es de 15 días hábiles. Si se realiza dentro de ese tiempo, el complemento se concede automáticamente junto con la ayuda que ya se percibía.

