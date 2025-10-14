Un ciudadano chino aclara cuánto se gana con un bazar: «Se puede conseguir tener un Mercedes de 80.000 euros» Este joven, que trabajó durante años en un negocio familiar, puntualiza que la competencia, los precios de los alquileres y los robos condicionan mucho las ganancias

Alberto Flores Martes, 14 de octubre 2025, 12:40

En cada barrio, en cada localidad o en muchos polígonos industriales se puede encontrar un bazar regentado por un propietario de origen chino. Establecimientos amplios en los que es posible encontrar casi de todo y a precios más baratos, en muchas ocasiones, que en otros negocios. En 2024, había 198.805 personas de nacionalidad china en España.

En el podcast 'Un chino y medio', programa presentado por los influencers @chickenpapii y @jiajunyin2, se abordó recientemente este este asunto para aclarar cuánto se puede llegar a ganar en uno de estos bazares, antes conocidos como 'Todo a cien'.

Según estos dos creadores de contenido, los chinos siempre apuestan por abrir bazares cuando llegan a España. «Son los ámbitos más estables», afirmó Jiajun Yin, que ha trabajado durante años en el bazar de su padre. También juega un papel muy importante el idioma, ya que muchos de estos ciudadanos de origen chino tienen muchos problemas para comunicarse y de esta forma pueden trabajar sin tener una gran fluidez en español. «En un bazar no usas el idioma, tú usas fondo derecha», apunta entre risas mientras ahonda en que se puede ademar prescindir de cualquier explicación.

Sobre las ganancias al frente de estos bazares, el joven confirma en el vídeo que se puede conseguir tener «un Mercedes de 80.000 euros con un bazar» dependiendo de la zona en la que está, los metros que tiene o si hay competencia directa cerca. «Pero se puede tener», asegura.

Como cualquiere negocio, el volumen de ganacias dependen de muchos factores. La facturación anual de estos locales ronda, según indican los expertos, los 100.000 euros. Sin embargo, los dueños de estos locales se enfrentan a condicionantes que hacen variar esas cifras. La competencia en el sector, el precio del alquiler y los robos son algunos de los inconvenientes a tener en cuenta.

El joven incide en que para que el negocio les salga rentable «tienen que valorar el alquiler, tienen que valorar que la gente le 'chorrimanguee' cosas...». Chickenpapii aprovecha esto para preguntarle si estaba dando vueltas comprobando si había robos y Jiajun afirma que sí. «Al principio, cuando teníamos un bazar más pequeño, mi padre no dormía por las noches porque se preocupaba que no le fuese bien el bazar. Que nos roben era perder dinero», recuerda él sobre los inicios del negocio familiar.

En definitiva, aunque puede parecer un negocio rentable y en muchas ocasiones lo es, «no es tan fácil ganar dinero» con estos bazares.

Temas

economia

España

Precios