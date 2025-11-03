Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tráfico rodado en una carretera convencional en la provincia de Sevilla. Efe

Los cinco días sin siniestros mortales en octubre elevan a 29 los 'días blancos' este año, récord desde 2021

Se trata del mes de octubre con más jornadas sin víctimas mortales en las carreteras de toda la serie histórica

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:14

Comenta

Durante el mes de octubre se registraron 5 días con 0 fallecidos en las carreteras españolas, según los datos provisionales del balance mensual que ... ha avanzado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT). Se trata del mes de octubre con más jornadas sin siniestros mortales de toda la serie histórica (al menos desde 2003). Hasta ahora el máximo registrado en un octubre habían sido tres días blancos (incluido octubre de 2020, el año de la pandemia).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  7. 7 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  8. 8 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los cinco días sin siniestros mortales en octubre elevan a 29 los 'días blancos' este año, récord desde 2021

Los cinco días sin siniestros mortales en octubre elevan a 29 los &#039;días blancos&#039; este año, récord desde 2021