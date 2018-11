Cinco críticas para cinco presidentes de España BLOG El juez Calatayud lanza cinco mensajes a Felipez González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez JUEZ CALATAYUD Martes, 20 noviembre 2018, 01:13

Siempre digo que no me meto en política, pero lo cierto es que me meto en política a diario. Todos los hacemos, porque la política, tal y como la entiendo yo, es todo lo que nos afecta. No es política esas discusiones entre políticos que vemos a diario en los medios de comunicación, eso es otra cosa.

En fin, y por lo que a mí me afecta como juez de Menores, tengo cinco críticas para cinco presidentes de España. Aquí van:

A Felipe le reprocho que cerrase los sanatorios mentales, porque ahora nos encontramos con muchos chavales con graves problemas psiquiátricos que tenemos encerrados tratándolos, pero que al cumplir los 18 salen a la calle y sus familias no saben qué hacer con ellos y se desesperan.

