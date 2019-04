Investigadores españoles consiguen eliminar el cáncer de páncreas en ratones El bioquímico Mariano Barbacid. / Efe El equipo dirigido por Mariano Barbacid descubre que atacando de forma simultánea a dos dianas terapéuticas se quitan los tumores DANIEL ROLDÁN Madrid Martes, 9 abril 2019, 12:47

El equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas dirigido por el doctor Mariano Barbacid, en un proyecto cofinanciado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ha encontrado una nueva estrategia terapéutica que permite la eliminación de cánceres ductales de páncreas en un modelo experimental desarrollado en ratones.

El camino encontrado se basa en la eliminación simultánea de dos dianas moleculares, EGFR y c-RAF, que son mediadoras de las señales del oncogén KRAS, responsable de la iniciación de más del 95% de los tumores.

El trabajo, publicado en 'Cancer Cell', abre nuevas esperanzas para frenar la mortalidad de esta enfermedad pero en un futuro próximo. «No se va a servir en pacientes que tienen cáncer de páncreas. No va a ser para mañana o para pasado mañana, sino para dentro de entre cinco y diez años», recalcó Barbacid.

El científico explicó que el adenocarcinoma ductal de páncreas (ADP) es una de las formas más agresivas de cáncer y una de las que más se resiste a los tratamientos actuales, ya sean de medicina personalizada o de inmunoterapia.

En la actualidad, la curación de los ADP se limita prácticamente a aquellos casos en los que el tumor está localizado y puede ser eliminado quirúrgicamente, lo que representa menos de un 10% de los pacientes. Detrás de estos casos, en un 95% está el KRAS. «Pero no sabemos cómo atacarlo directamente», explicó Barbacid. Así que los científicos buscaron otro camino, dos dianas con potencial terapéutico: el receptor del factor crecimiento epidérmico EGFR (en sus siglas en inglés) y la quinasa c-RAF.

Los investigadores del CNIO modificaron genéticamente a los ratones. A los seis meses, habían desarrollado un cáncer de páncreas con las mismas mutaciones responsables de los tumores malignos de los humanos. Eran tumores humanos en miniatura. Entonces, comenzó el trabajo de eliminación de las dos dianas, EGFR y c-RAF. Por separado, los investigadores observaron que no habían ningún efecto. Sin embargo, cuando se eliminaron ambas dianas simultáneamente se pudo comprobar que un porcentaje importante de tumores ADP de alto grado, no sólo dejaron de crecer, como suele suceder en la mayoría de los modelos experimentales, sino que en unas semanas desaparecieron completamente. Este efecto terapéutico no había sido observado previamente en ningún modelo experimental de ADP in vivo.

Además, la eliminación sistémica del EGFR y de c-RAF sólo produjo una toxicidad menor ya observada en pacientes tratados con inhibidores del EGFR, como Gefitinib o Afatinib y que consiste en una dermatitis fácilmente controlable. La eliminación concomitante de c-RAF no indujo ninguna toxicidad adicional. Por lo tanto, la terapia combinatoria basada en la inhibición simultánea de EGFR y c-RAF debería de ser bien tolerada por los pacientes de cáncer.

Estos excelentes resultados se dieron en la mitad de los ratones. Ahora, según señaló Barbacid, es saber qué ha pasado en esa mitad que no se ha curado.

Tercera causa de mortalidad

Según los últimos datos demográficos obtenidos en los Estados Unidos, el cáncer de páncreas es ya la tercera causa de muerte en el país, solo detrás del cáncer de pulmón y colon, habiendo superado a la mortalidad causada por los cánceres de mama. En España, según el Observatorio del Cáncer de la AECC, se registran unos 4.000 casos anuales, lo que representa el 2,2% de los tumores masculinos (2.129 casos) y el 2,7% de los femeninos (1.750).

Es un tumor ligeramente más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. La incidencia en nuestro país se puede considerar media (tasa ajustada mundial en 2002: 6,6 nuevos casos/100.000 habitantes/año en hombres y 3,9 en mujeres), pero con un ascenso muy importante que se inició en los años 50 y que continúa en la actualidad con cifras que desvelan los altos índices de mortalidad de esta enfermedad.