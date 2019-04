La historia de las Cruzadas, contada por el ADN de sus protagonistas Dibujo de la recreación de una pelea de cruzados. / Fernando G. Baptista Un estudia revela que de nueve cruzados encontrados tres eran europeos, cuatro del este de Estados Unidos y dos individuos tenían ancestros genéticos mixtos EUROPA PRESS Madrid Jueves, 18 abril 2019, 22:47

La historia puede decirnos mucho sobre las Cruzadas, la serie de guerras religiosas libradas entre 1095 y 1291, en la que los invasores cristianos intentaron reclamar el Oriente Próximo. Pero el ADN de nueve Cruzados del siglo XIII enterrados en un pozo en el Líbano muestra que hay más que aprender sobre quiénes fueron los cruzados y sus interacciones con las poblaciones que encontraron, según los autores del trabajo, que se publica este jueves en' The American Journal of Human Genetics'.

Los restos sugieren que los soldados que forman los ejércitos de los cruzados eran genéticamente diversos y se mezclaron con la población local en Oriente Próximo, aunque no tuvieron un efecto duradero en la genética de los libaneses que viven en la actualidad. También resaltan el importante papel que puede desempeñar el ADN antiguo para ayudarnos a comprender los eventos históricos que están menos documentados.

«Sabemos que Ricardo Corazón de León fue a pelear en las Cruzadas, pero no sabemos mucho sobre los soldados comunes y corrientes que vivieron y murieron allí, y estas muestras antiguas nos dan una idea de eso», dice el autor principal, Chris Tyler-Smith. investigador en genética del Instituto Wellcome Sanger.

«Nuestros hallazgos nos dan una visión sin precedentes de la ascendencia de las personas que lucharon en el ejército de los cruzados. Y no fueron solo los europeos», dice el primer autor Marc Haber, también del Instituto Wellcome Sanger. «Vemos esta excepcional diversidad genética en Oriente Próximo durante la época medieval, con los europeos, los del Oriente Próximo e individuos mixtos que luchan en las Cruzadas y viven y mueren unos al lado de otros», añade.

Migraciones

La evidencia arqueológica sugiere que 25 individuos cuyos restos fueron encontrados en un cementerio cerca de un castillo de los Cruzados cerca de Sidón (Líbano) eran guerreros que murieron en la batalla en el siglo XIII. Basados en eso, Tyler-Smith, Haber y sus colegas realizaron análisis genéticos de los restos y pudieron secuenciar el ADN de nueve cruzados, lo que reveló que tres eran europeos, cuatro eran del este de Estados Unidos y dos individuos tenían ancestros genéticos mixtos.

A lo largo de la historia, otras migraciones humanas masivas, como el movimiento de los mongoles a través de Asia bajo Genghis Khan y la llegada de los íberos coloniales a América del Sur, han modificado de manera fundamental la composición genética de esas regiones. Pero los autores teorizan que la influencia de los cruzados fue probablemente más corta porque los rastros genéticos de los cruzados son insignificantes en las personas que viven en el Líbano en la actualidad. «Hicieron grandes esfuerzos para expulsarlos y tuvieron éxito después de un par de cientos de años», dice Tyler-Smith.

Este ADN antiguo nos puede decir cosas sobre la historia que el ADN moderno no es capaz. De hecho, cuando los investigadores secuenciaron el ADN de las personas que vivían en el Líbano hace 2.000 años durante el periodo romano, descubrieron que la población libanesa de hoy es en realidad más genéticamente similar a la libanesa romana.

«Si observas la genética de las personas que vivieron durante el periodo romano y la genética de las personas que viven allí hoy, pensarías que solo existía esta continuidad. Pensarías que no sucedió nada entre el periodo romano y el actual, y te extrañaría que durante un cierto periodo de tiempo la población del Líbano incluyera a europeos y personas con ascendencia mixta», dice Haber.

Estos hallazgos indican que puede haber otros eventos importantes en la historia humana que no aparecen en el ADN de las personas que viven en la actualidad. Y si esos eventos no están tan bien documentados como las Cruzadas, es posible que simplemente no sepamos de ellos. «Nuestros hallazgos sugieren que vale la pena analizar el ADN antiguo, incluso en periodos en los que parece que no hay mucho genéticamente. Nuestra historia puede estar llena de estos pulsos transitorios de mezcla genética que desaparecen sin dejar rastro», dice Tyler-Smith.

El hecho de que los investigadores pudieran secuenciar e interpretar el ADN de los nueve cruzados también fue sorprendente. El ADN se degrada más rápido en climas cálidos, y los restos estudiados aquí fueron quemados y enterrados crudamente. «Ha habido mucho interés a largo plazo en la genética de esta región, porque tiene esta posición estratégica, mucha historia y muchas migraciones.

Pero las investigaciones anteriores se han centrado principalmente en las poblaciones actuales, en parte porque recuperar ADN antiguo de climas cálidos es muy difícil. Nuestro éxito muestra que ahora es posible estudiar muestras en una condición similar debido a los avances en la extracción de ADN y la tecnología de secuenciación«, dice Haber.

A continuación, los investigadores planean estudiar qué sucedía genéticamente en Oriente Próximo durante la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro. Pero también esperan que este tipo de estudios sean más comunes y más interdisciplinarios. «Los registros históricos a menudo son muy fragmentarios y potencialmente muy sesgados», dice Tyler-Smith. Y continúa: «Pero la genética nos da un complemento. Un enfoque obligatorio que puede confirmar algunas de las cosas que leemos en la historia y que nos dicen cosas que no están registradas en los registros históricos que tenemos. Y como este enfoque es adoptado por los historiadores y arqueólogos como parte de su campo, creo que solo se volverá más y más enriquecedor».