De Cien a Nivea: la OCU señala las dos cremas antiarrugas que realmente funcionan Las cremas analizadas tienen un efecto de reducción de las arrugas de entre el 10 % y el 20 %

C. L. Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

El mundo de la cosmética cuenta con miles de productos con fines muy específicos. Entre los que más se venden sin duda, están las cremas antiarrugas, aliadas de aquellos que quieren resistir mejor el paso del tiempo. Por eso la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado algunas de las más importantes del mercado para definir si realemente son efectivas o no.

La conclusión de la OCU es que alisando la piel, la eficacia de estas cremas es limitada: la mayoría reduce entre un 10 % y un 20 % la profundidad de las arrugas. Eso no quiere decir que muchas no le den a la piel un aspecto más suave, elástico e hidratado.

El análisis de la OCU se centra en 13 cremas antiarrugas, que ha incluido pruebas de laboratorio, un test de uso prolongado y un estudio del etiquetado y los envases. Las cremas que ha analizado no son de alta perfumería y aún así, el uso repartido entre mañana y noche de 1,54 g al día, acorde a las pautas de organismos de referencia, llega a 576,60 euros al año con la crema antiarrugas Mejor del Análisis, aunque para pequeños presupuestos y con unos resultados no muy inferiores, la Compra Maestra solo cuesta 45 euros al año.

Según explica la organización, la selección ha intentado buscar un grupo homogéneo en cuanto a alegaciones (antiarrugas e hidratantes), público objetivo (mujeres de 45 años o más), presencia en distintos canales de venta (farmacia, parafarmacia, supermercado, perfumería), formato (40 o 50 ml), precio (máximo 60 euros)...

La respuesta es clara: las cremas analizadas tienen un efecto de reducción de las arrugas de entre el 10 % y el 20 %. Solo dos productos resultan «buenos» en eficacia antiarrugas: Filorga Creme Time Filler (que reduce un 20,5 %) y Cien Q10 Intense (un 20,3 %). Una de las más caras del análisis y otra de las más baratas.

Ninguna se considera «muy buena» en reducción de arrugas. Ahora bien, todas las cremas son hidratantes bastante o muy eficaces, con Filorga en niveles óptimos, seguida de Vichy y de Cien. La buena hidratación afecta de rebote a las arrugas, aunque los beneficios están más relacionados con la prevención que con la reducción.

Hay que tener en cuenta que las cremas cosméticas no pueden penetrar más allá de la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, no por falta de sustancias capaces de hacerlo, sino porque las regulaciones lo prohíben, pues se entraría ya en un campo propio de los medicamentos. La obligación de mantenerse en la superficie de la piel limita las posibilidades que tienen las cremas de actuar contra las arrugas, aunque la industria pone mucho empeño en mejorarlas.

El análisis

Cada crema fue usada mañana y noche durante 28 días por treinta mujeres seleccionadas bajo la supervisión de un dermatólogo. Todas tenían entre 40 y 65 años, y patas de gallo leves o moderadas. Aplicaban en una mitad de la cara la crema estudiada y en la otra mitad un placebo, es decir, una crema sin propiedades que proporcionó el laboratorio, ambas empaquetadas en envases anónimos.

Las 30 usuarias que han probado las cremas tienen la impresión de que sus arrugas se han atenuado en una medida que califican de «ligera» en el caso de Cien, Nivea, Sisbela y Weleda, y de «buena» en el resto, asegura la OCU. La hidratación y la sensación de suavidad y elasticidad se perciben siempre como muy buenas o buenas, y por lo general son cremas cuyo uso y olor resultan agradables; ni lentas en absorberse, ni pegajosas, ni latosas de sacar de su envase...

En la lista de ingredientes han comprobado, además, la presencia de fragancias reconocidas como alergénicas, que están presentes en distinta medida en varias marcas: las llevan Nivea Q10 y Deliplus (una fragancia alergénica), Cien y Cosmia (tres), Weleda (cinco) y Xhekpon (ocho).