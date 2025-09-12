El chef José Andrés desvela cómo fue su ayuno de 21 días para perder 14 kilos: «Comía 300 calorías» El ayuno es una práctica controvertida cada más más extentida y muchas personas deciden probarlo por los beneficios que algunos expertos aseguran que aporta al organismo

El ayuno intermitente es una práctica cada más más extentida y muchas personas deciden probarlo por los beneficios que algunos expertos aseguran que aporta al organismo. Este fue el caso del conocido chef José Andrés hace unos años, concretamente en 2021, y ahora una entrevista que hizo entonces ha vuelto a ser comentada.

José Andrés hizo una entrevista con el humorista estadounidense Tom Segura, en el pódcast 'Tom Talks', y ahí habló sobre su experiencia con el ayuno y su opinión sobre el mismo. El chef contó en ese momento que había hecho dos ayunos de 21 días en seis meses y que no se trataba de no comer, sino de hacer una «depuración» con una restricción alimentaria casi completa. «Comía 300 calorías al día, con algunas sopas ligeras o verduras, todo muy ligh», señaló. Lo normal es que un hombre adulto consuma entre 2.000 y 2.440 calorías.

«Te sientes increíble y lleno de energía. El día que rompes el ayuno, no tienes ganas de comer a lo bestia. No sientes ningún tipo de dolor en ninguna parte de tu cuerpo», explicó. Además, el cocinero afirmó que había conseguido perder alrededor de 14 kilos en esos 21 días, pero siendo el proceso controlado por un médico.

Esta no deja de ser una práctica nutricional en ocasiones controvertida. Los propios profesionales del ámbito de la nutrición no se ponen de acuerdo en si es demasiado peligrosa de llevar a cabo a pesar de los beneficios para la salud que otros aseguran que tiene.

