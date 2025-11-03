Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

ChatGPT y otras IA no saben distinguir entre lo que alguien cree y los hechos, según un nuevo estudio

No siempre reconocen la «verdad objetiva», lo que dificulta su aplicación en áreas como psicología, psiquiatría, medicina o jurídicas, alertan científicos de Stanford

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

La inteligencia artificial (IA) rige destinos al inmiscuirse en decisiones de medicina, derecho, ciencia, comunicación, ingeniería… Sin embargo, sus modelos de lenguaje, cruciales para sus ... deducciones y conclusiones, aún no saben distinguir cuándo las creencias que recogen son falsas, según un estudio realizado en la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos), lo que puede «llevar a diagnósticos erróneos, distorsionar juicios judiciales y amplificar la desinformación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  4. 4 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  7. 7

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  8. 8 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ChatGPT y otras IA no saben distinguir entre lo que alguien cree y los hechos, según un nuevo estudio

ChatGPT y otras IA no saben distinguir entre lo que alguien cree y los hechos, según un nuevo estudio