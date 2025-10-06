Un cervecero desvela el secreto del color de las latas de cerveza: «Indican un producto especial» Apunta que la elección de cada recipiente no es una cuestión demarketing sino que tiene relación con la composición y el sabor del producto

La cerveza es, desde hace cientos de años, una de las bebidas más populares a nivel mundial. Se presenta en múltiples formatos y cada consumidor tiene una preferencia en base a su sabor y su precio.Quieren distinguir estilos, apreciar diferencias de sabor y aprender qué factores influyen en su carácter.

En ese contexto, un vídeo de TikTok publicado por Miguel, conocido como @cervecero_miguel, ha intentando aclarar esta situación y ha generado, a su vez, un debate. El experto asegura que el color de las latas -rojo o verde- no es una elección casual, sino que guarda relación con la intensidad de la bebida: el alcohol, el cuerpo y el sabor.

Según este cervecero, las latas verdes suelen corresponder a cervezas más ligeras, mientras que las latas rojas indican un producto «especial», con mayor concentración y potencia. De esta forma es más fácil y rápido identificar el carácter de una cerveza sin necesidad de leer la etiqueta en detalle. Aunque pueda parecer un recurso de marketing, lo cierto es que esta idea está relacionada con la clasificación oficial de la cerveza en España, que se basa en un parámetro técnico: el extracto seco primitivo (ESP).

Muchas veces el consumidor busca una cerveza por el precio, la marca o la disponibilidad. Sin embargo, Miguel invita a fijarse en estos códigos que revelan mucho más. Una lata verde puede sugerir frescura y ligereza, perfecta para quienes buscan algo refrescante. En cambio, una lata roja apunta a una cerveza con mayor carácter, ideal para quienes disfrutan de sabores más complejos y de un grado alcohólico superior.

