«Soy cerrajero y así debes abrir la cochera de tu comunidad en caso de apagón» José Antonio Diéguez, vicepresidente de la Unión de Cerrajeros en España detalla cómo proceder para no dañar el motor de este tipo de puertas

Alberto Flores Granada Domingo, 8 de junio 2025, 13:21 Comenta Compartir

Desde hace años el mundo en el que vivimos es más digital que nunca. Ahora todo lo hacemos con el móvil y quedarnos sin internet o electricidad puede alterar profundamente nuestro día a día. Una prueba de ello la encontramos en el histórico apagón eléctrico del pasado 28 de abril que dejó a toda la Península Ibérica sin luz. Una situación que afectó a millones de personas y que dejó a muchísimos ciudadanos incluso sin poder salir de sus cocheras.

Porque sí, desde hace tiempo son muchas las personas que cuentan con cerraduras inteligentes que requieren de electricidad en sus viviendas y millones los vecinos que acceden a su plaza de garaje a través de un portón automático. Elementos que en caso de un apagón como el de hace dos semanas dejan de funcionar por completo.

«Normalmente este tipo de cerraduras deben contar con una batería de respaldo o un sistema mixto que permita su apertura eléctrica y también la manual. De este modo, si no funciona una siempre queda la otra», explica a IDEAL José Antonio Diéguez, cerrajero y vicepresidente de la Unión de Cerrajeros en España.

En el caso de las cerraduras inteligentes, si no cuentan con una batería externa suele ser tan sencillo como introducir la llave en la cerradura de forma manual y abrir la puerta de manera tradicional. Sin embargo, la cosa cambia con las puertas de las cocheras o las persianas automatizadas de muchos negocios. «Este tipo de puertas cuentan con motores para abrir y cerrar de forma cómoda. Pueden usarse también de forma manual, pero primero hay que desembragar el sistema para no dañar el motor».

«Si intentamos abrirla sin desembragar es como empujar un coche con una marcha metida. Se fuerza el mecanismo y se puede deteriorar» José Antonio Diéguez Cerrajero

El principal problema reside en que casi nadie, tal y como cuenta Diéguez, sabe cómo desembragar el motor de estas cerraduras para no dañarlo y usarlo sin riesgos de forma manual. «Si intentamos abrirla sin desembragar es como empujar un coche con una marcha metida. Se fuerza el mecanismo y se puede deteriorar», avisa.

En vez de forzar el sistema, lo que hay que hacer es activar la opción para su uso manual: «Normalmente se hace a través de una pequeña ruleta o con tornillos que se desenroscan de forma fácil. No es algo complejo, pero al no tener la costumbre de activarlos puede suponer un problema para muchas personas». Para que esto no suceda, el cerrajero aconseja conocer el funcionamiento completo de las cerraduras y sus motores, además de comprobar que «todo funciona correctamente» cada tres meses para evitar sorpresas inesperadas.

