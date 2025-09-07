La casa prefabricada de 175 m2 que está arrasando por su diseño y su precio Se puede configurar con cuatro o cinco habitaciones y cuenta con porche y terraza

C. L. Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:11 Comenta Compartir

Conseguir una vivienda moderna y funcional, a día de hoy, supone una inversión muy importante, por eso cada vez más gente recurre a otras opciones más económicas. Una de ellas es una casa prefabricada, ya que su coste de fabricación es mucho más barato que una construcción convencional.

Entre las alternativas que ofrece el mercado, una ha llamado mucho la atención. Se trata del modelo Cube. Ofrece espacios generosos, múltiples configuraciones y un planteamiento práctico que combina robustez, confort y rapidez de instalación.

Esta opción cuenta con una superficie de 175 m² con estancias amplias, cocina equipada y un salón comedor que aprovecha la luz natural. Además, integra soluciones exteriores pensadas para usarse todo el año. El interior puede configurarse con cuatro o cinco dormitorios, según las necesidades. También permite elegir dos o tres baños completos.

Además, en la planta baja cuenta con un porche cubierto, que se puede usar tanto en verano como en invierno. En la parte superior, cuenta con una terraza de 25 m². Un portal especializado en vivienda eficiente, EcoCasaPasiva, recoge este modelo entre los más completos de dos plantas en el mercado español actual, destacando precisamente esa idea de disfrute exterior continuado.

La estructura se ejecuta en hormigón armado sobre chapa, una combinación que aporta robustez y buen aislamiento. Las carpinterías emplean vidrio climalit con sistema antifragmentación, mejorando la resistencia frente a impactos y reforzando el confort térmico y acústico. En consecuencia, el conjunto está orientado a durar y a proteger frente a temperaturas extremas.

El precio base parte de 168.300 euros (sin impuestos). Para quienes buscan simplificar trámites, existe una opción llave en mano por 21.500 euros adicionales que incluye el montaje y la entrega de la vivienda lista para entrar a vivir.

