Casa plegable de Amazon por 11.937 euros IDEAL

La casa plegable de menos de 12.000 euros que se instala en pocas horas

Amazon ofrece una residencia prefabricada que permite instalarla en casi cualquier lugar y fabricarla al gusto del consumidor

Esther Guerrero

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:10

Cada vez es más complejo que los jovenes se independicen debido a los altos costes que ello conlleva. Las grandes hipotecas y amueblar un hogar supone mucho dinero que la mayoría de ellos no tienen. Amazon tiene la solución para comprar una vivienda sin necesidad de que nadie se endeude.

Se trata de una casa plegable moderna que tiene un coste de 11.937 euros. Además, es totalmente personalizable, lo que hace que se adapte totalmente al gusto del comprador. Elaborada a partir de materiales de primera calidad, esta residencia permite ser mucho más que un lugar para vivir de forma temporal.

Asimismo, su instalación es rápida y sencilla. En tan solo unas horas ya se puede disfrutar de ella. Esto hace que su transporte sea muy fácil también, por lo que se permite cambiar el lugar en el que habitar tantas veces como el comprador desee.

Se deben cumplir unos requisitos antes de adquirirla. El primero es encontrar un terreno o parcela que permita realizar construcciones de este tipo y donde los vehículos pesados puedan acceder. Incluso, si es necesario, solicitar una licencia en el ayuntamiento para llevar a cabo esta «obra». El terreno debe estar nivelado o tener algún tipo de soporte. Por último, tener acometidas de agua y luz

La adaptabilidad no es la única ventaja que tiene. También es una opción más sostenible que las casas convencionales. No se desperdician materiales y la huella de carbono durante su construcción es menor.

