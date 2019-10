Carta de una madre al juez Calatayud: «Soy rara, no me gustan las actividades extraescolares» «Este autorretrato es de una lectora del blog», comenta el juez de menores EMILIO CALATAYUD Granada Martes, 8 octubre 2019, 07:46

Buenas, soy Emilio Calatayud. Por problemas lejanamente técnicos hoy vamos pelín tarde. Pero nos gusta cumplir aunque no sea con puntualidad. A lo que íbamos, este autorretrato es de una lectora del blog. Espero que os guste. «Tengo una duda: en el mundo que vivimos mis hijos de 6 y 8 años tienen una madre muy rara a la que no le gustan las actividades extraescolares a no ser que las elijan ellos de verdad; me gusta salir a pasear por las tardes con ellos; me gusta cocinar con ellos y no apuntarlos a cursos de cocina… Y también me gustaría que los cumpleaños fueran un sandwich de nocilla y no tanta bobada. Y me encantaría que no tuvieran móvil hasta los 18. No sé cómo voy a sobrevivir».

Lo único que puedo decir es que yo también soy algo raro.

