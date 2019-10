Carta del juez Calatayud a los políticos: «Sean seres humanos, hay niños que no saben leer ni escribir» EMILIO CALATAYUD Viernes, 4 octubre 2019, 11:22

Buenas, soy Emilio Calatayud. En 2017, ¡cómo pasa el tiempo!, escribí una modesta carta abierta a nuestros políticos para recordarles que, aunque ya estamos en el siglo XXI, sigo condenando a niños a aprender a leer y escribir. Aquella carta era una invitación para que se pasaran a ver juicios de menores y constataran con sus propios ojos que no exageramos, que hay niños completamente analfabetos en la ESO. Algunos políticos aceptaron el reto y estuvieron viendo juicios. Pero han pasado los años y seguimos igual. Los políticos, a lo suyo, que, de un tiempo a esta parte es convocar elecciones cada dos por tres, mientras sigue habiendo niños y adolescentes que no saben leer ni escribir.

Como estamos cerca de otras elecciones, vuelvo a difundir la carta de 2017 y esperamos que nos ayudéis a compartirla como ya ocurrió aquella primera vez. Muchas gracias. Y a ver si esta vez hay más suerte.

«Estimados parlamentarios autonómicos, diputados y senadores (de la Diputación Permanente), legisladores todos: soy juez de Menores desde hace más de treinta años, lo que me convierte en el magistrado más antiguo de España en esta especialidad. Pues bien, llevo más de treinta años condenando a adolescentes a aprender a leer y escribir. Acabo de empezar el nuevo curso judicial y he celebrado los primeros juicios, y como en el Día de la Marmota, he vuelto a encontrarme con chicos de 16 ó 17 años que prácticamente no saben hablar ni leer«.

