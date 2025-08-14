Carrefour tira el precio de los jamones con su nueva promoción: 20% de descuento La promoción, que solo estará disponible hasta el próximo 17 de agosto, ofrecerá descuentos en cupones canjeables del 18 al 31 de agosto

A la hora de hacer la compra en el supermercado hay ciertos productos que son bastante más caros que otros. Por ejemplo, si hay que añadir a la cesta una garrafa de aceite de oliva virgen extra el precio a pagar subirá de forma considerable. Algo que sucederá todavía más si lo que se quiere adquirir es un jamón o una paletilla, ya que el precio de estos productos suele ser elevado.

Sin embargo, gracias a la última promoción que ha lanzado Carrefour es posible hacerse con jamones, paletillas o packs de jamón en lonchas a un precio mucho más económico de lo normal, con descuentos del 20% en todos los productos de este tipo.

Se trata de una promoción disponible tanto en la página web como en todas las tiendas de la cadena de supermercados francesa que ofrece descuentos en todos los jamones, paletas, maletines de jamón y paletas en lonchas.

Un descuento que se recibe en forma de cupón para canjear en futuras compras del 18 al 31 de agosto de 2025. Eso sí, solo es posible acceder a dicho cupón si se compran estos productos del 8 al 17 de agosto, por lo que únicamente restan unos pocos días para aprovecharse de esta promoción de Carrefour.

En ella se incluyen jamones de todo tipo y precio: desde un jamón de Cebo Ibérico Serie Oro de El Pozo, hasta una pieza de Cebo Ibérico de 7,5 kilos de Navidul. Sin olvidar otras opciones interesantes como el maletín de paleta de Cebo 'Legado Ibérico' de El Pozo, con 15 sobres de jamón ya cortado.

