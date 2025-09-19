Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La carne que sube por culpa de los incendios Rodrigo Jiménez

Los carniceros, preocupados por la gran subida de un producto: «Alimentar a los animales resulta más caro»

Los incendios que han afectado a toda España también hen tenido un efecto directo en la ganadería

C. L.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:46

España ha sufrido este verano la peor ola de incendios de su historia. Y esto no solo ha afectado a los terrenos quemados, sino que ha teneido una repercursión directa a la ganadería que ahora está afectando al consumidor.

Con la llegada del mes de septiembre, los mercados y negocios de barrio van recuperando el movimiento que habían perdido durante el verano. Y es que, después de haber imperado la tranquilidad en sus pasillos en julio y agosto, los clientes están empezando a superar a los turistas en todos y cada uno de los espacios de venta.

Estos usuarios han podido comprobar cómo algunos productos se encuentran ahora a precios altos respecto a los que había antes de las vacaciones. En algunos casos suben; en otros se mantienen y, en menor medida, también hay bajadas.

En los puestos de carne, la tónica es clara. «La ternera está subiendo algo cada semana», explica un carnicero de Salamanca al diario La Gaceta. Estas subidas, que parecen pequeñas -entre 3 y 6 céntimos por kilo en canal-, ya se han notado en los mostradores y en los bolsillos de los compradores.

«Antes podías mantener el precio de los filetes. Ahora, cada semana, hay que ajustarlo», añade este preofesional. La razón está en la falta de ganado y en los costes crecientes: «Se ha quemado mucho monte, hay poco pasto y, ahora, alimentar a los animales resulta más caro».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  2. 2 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  3. 3 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  4. 4

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  5. 5 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  6. 6 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  7. 7 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026
  8. 8 La nueva tienda de los artículos baratos que abre en el Centro de Granada
  9. 9

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  10. 10

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los carniceros, preocupados por la gran subida de un producto: «Alimentar a los animales resulta más caro»

Los carniceros, preocupados por la gran subida de un producto: «Alimentar a los animales resulta más caro»