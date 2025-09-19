Los carniceros, preocupados por la gran subida de un producto: «Alimentar a los animales resulta más caro» Los incendios que han afectado a toda España también hen tenido un efecto directo en la ganadería

España ha sufrido este verano la peor ola de incendios de su historia. Y esto no solo ha afectado a los terrenos quemados, sino que ha teneido una repercursión directa a la ganadería que ahora está afectando al consumidor.

Con la llegada del mes de septiembre, los mercados y negocios de barrio van recuperando el movimiento que habían perdido durante el verano. Y es que, después de haber imperado la tranquilidad en sus pasillos en julio y agosto, los clientes están empezando a superar a los turistas en todos y cada uno de los espacios de venta.

Estos usuarios han podido comprobar cómo algunos productos se encuentran ahora a precios altos respecto a los que había antes de las vacaciones. En algunos casos suben; en otros se mantienen y, en menor medida, también hay bajadas.

En los puestos de carne, la tónica es clara. «La ternera está subiendo algo cada semana», explica un carnicero de Salamanca al diario La Gaceta. Estas subidas, que parecen pequeñas -entre 3 y 6 céntimos por kilo en canal-, ya se han notado en los mostradores y en los bolsillos de los compradores.

«Antes podías mantener el precio de los filetes. Ahora, cada semana, hay que ajustarlo», añade este preofesional. La razón está en la falta de ganado y en los costes crecientes: «Se ha quemado mucho monte, hay poco pasto y, ahora, alimentar a los animales resulta más caro».

