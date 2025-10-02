Un carnicero explica cómo descongelar la carne en menos de cinco minutos: «No la estropea» Tener alimentos congelados es una de las soluciones más eficaces a la hora de organizarte para hacer la compra y distribuir tus comidas diarias

C. L. Jueves, 2 de octubre 2025, 13:32 Comenta Compartir

Tener alimentos congelados es una de las soluciones más eficaces a la hora de organizarte para hacer la compra y distribuir tus comidas diarias. Además, es una forma de ayudar a tener una alimentación sana y con productos de proximidad.

Sin embargo, hay ocasiones en las que llevar un ritmo de vida frenético nos hace olvidarnos de sacar a tiempo ese alimento congelado que queremos cocinar y nos acordamos tan solo unos minutos antes del momento de su elaboración. En este sentido, es importante llevar a cambo una correcta descongelación que evite riesgos a nivel de proliferación de bacterias y afecte lo mínimo posible a la calidad y textura.

Por ello, Mariano Sánchez, el carnicero conocido como @el_as_carnicero en redes sociales, ha explicado un truco muy sencillo para descongelar la carne en tiempo récord, concretamente «en cinco minutos». Tan solo se necesita una olla con agua, un chorrito de vinagre y una pizca de sal. Después se remueve bien para que los ingredientes se mezclen y se introduce el trozo de carne congelada dentro de una bolsa hermética.

Este carnicero asegura que esta mezcla «acelera el proceso gracias a la reacción que hacen el vinagre y la sal en el agua», que hace que la temperatura aumente. «Y lo mejor: que no estropea la carne», sentencia Sánchez. Aun así, los expertos recuerdan que sigue siendo mejor descongelar los alimentos lentamente y, a poder ser, dentro de la nevera para evitar cambios bruscos de temperatura.