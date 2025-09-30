Un carnicero aclara cómo conservar la carne picada más tiempo sin perder el sabor Existen pequeños trucos caseros que pueden prolongar sus condiciones óptimas durante algún tiempo más

Conservar la carne es uno de los grandes problemas cuando se compra en una carnicería y no en el supermercado, donde se vende ya envasada y se le añaden conservantes para que dure más tiempo. Ahora bien, la calidad y el sabor se ponen en entredicho.

La conservación de la carne picada fresca es una de las dudas más frecuentes entre los consumidores españoles. Por eso, el carnicero Mariano Sánchez, muy popular en redes (El As Carnicero), ha aclarado en un vídeo en TikTok la duración recomendada de este producto, sin el uso de conservantes artificiales, y ha señalado métodos caseros para extender la vida útil de la carne sin comprometer la seguridad alimentaria.

Según este profesional, la carne picada adquirida en una carnicería tradicional y manipulada de forma correcta, que no contiene ningún tipo de aditivo, sulfito ni conservante químico, debería consumirse en un plazo aproximado de dos días tras su compra. Sin embargo, existen pequeños trucos caseros que pueden prolongar sus condiciones óptimas durante algún tiempo más.

El carnicero indica que, en las condiciones normales de compra y refrigeración, la carne picada recién triturada debe consumirse en las primeras 48 horas. Esto significa que desde el momento en que se adquiere, si se mantiene en refrigeración continua y a temperaturas inferiores a 5 grados en la nevera, el producto mantiene su calidad y seguridad durante dos días como máximo.

Este periodo puede variar en función de factores como el tipo de carne, higiene en el corte y almacenamiento. Por ejemplo, la carne de ternera suele conservarse mejor que la carne de cerdo. En todas las circunstancias, sin embargo, la regla básica es la premura en el consumo para evitar riesgos.

Ahora bien, el carnicero Mariano Sánchez apunta que es posible ampliar la vida útil de la carne picada sin perder la frescura ni introducir sustancias químicas, con algunas prácticas muy sencillas. Uno de los consejos principales es envasar la carne en bolsas herméticas, de manera que se asegure la eliminación del aire para limitar la oxidación y el desarrollo bacteriano.

Además, añade que condimentar ligeramente la carne con una pizca de sal y algunas especias naturales puede actuar como conservante natural. Por su contenido en ciertos minerales y aceites esenciales, estas sustancias inhiben el crecimiento microbiano y ayudan a preservar el producto durante unas horas o incluso un par de días más.

