El cardiólogo Aurelio Rojas explica cómo tomar ibuprofeno y evitar «sus peligros para el corazón»

El iburpfeno es uno de los medicamentos más populares y utilizados en todo el mundo. Y es que se trata de un fármaco que ofrece una triple acción realmente efectiva: es analgésico, antipirético y antiiflamatorio. De hecho, suele ser la opción más recurrente para tratar dolores de cabeza, síntomas del resfriado o molestias musculares.

Sin embargo, lo que mucha gente desconoce es que su consumo puede ser problemático para el corazón. Y sobre ello ha avisado recientemente el cardiólogo Aurelio Rojas, que en un vídeo a través de su cuenta de Instagram ha avisado de que el ibuprofeno es «uno de los peores fármacos para el corazón» y que es importante seguir ciertas recomendaciones para tomarlo de forma segura.

«A todos nos duele algo alguna vez y el ibuprofeno es uno de los fármacos más utilizados en el mundo entero, pero desde el punto de vista del corazón es uno de los peores», explica en el inicio de su vídeo. Eso sí, aclara que es «especialmente problemático» solo en unos casos concretos: si se toma durante mucho tiempo, en dosis elevadas o en personas «altamente sensibles» o con factores de riesgo.

El motivo por el que es tan malo para el corazón tiene que ver con que «aumenta el riesgo de infarto y trombosis». «Si tomas ibuprofeno vas a tener una mayor tendencia a la agregación plaquetaria y vasoconstricción, el terreno perfecto para los infartos y las tromosis». Además, el consumo de ibuprofeno sube la presión arterial y «empeora la insuficiencia cardíaca», lo que supone un «grave problema» si nuestro corazón no está bien.

Otro aspecto negativo de este fármaco, que además es el que se presenta con mayor frecuencia, tiene que ver con sus efectos sobre los riñones: «Afecta a la función de los riñones, sube la presión arterial, sobrecarga de líquido y, a medio plazo, incrementa el riesgo de infarto o ictus».

Eso sí, el cardiólogo deja claro que estos riesgos dependen de la dosis, su duración y el perfil de la persona que lo utiliza. «En personas jóvenes, sanas y para un uso puntual el riesgo es mínimo, pero en personas con factores de riesgo conviene evitarlo y buscar alternativas como el paracetamol o el naproxeno en dosis bajas», asegura.

Además, en caso de que se tenga que tomar ibuprofeno y no haya alternativa posible, Rojas recomienda beber más agua para proteger los riñones y mantener la tensión más estable, controlar la presión arterial y evitar el deporte intenso durante los días en los que se tome el medicamento.

