El canal de la TDT que cambia su contenido y anuncia emisión deportiva Pretende dar un cambio radical a su parrilla para hacer una apuesta más ambiciosa

Siguen llegando cambios a la TDT. En los últimos meses han desaparecido algunos canales y han surgido otros. Ahora trascienden modificaciones que no afectan a la salida o entrada de canales, pero sí a cambio de estrategia de contenidos.

Y es que un canal que tiene intención de modificar su parrilla de contenidos. La intención es dar un salto de calidad y ya ha confirmado que su primera gran novedad será un programa deportivo.

El día 18 de junio el canal deportivo Gol Play desapareció de la Televisión Digital Terrestre. En su lugar apareció Veo 7. En principio se habló de este canal como una nueva casa del cine en la TDT, pero el resultado acabó siendo un poco decepcionante si se atiende a los datos de audiencia. Ahora se estaría preparando la evolución del canal para que, consiga gustar a los espectadores y le ayude a destacar entre los canales de la TDT.

En el momento en el que entró en escena, Veo 7 se publicitó como un canal dedicado al cine y a las series. En principio generó grandes expectativas, pero no ha tenido la respuesta esperada del público. Unidad Editorial habrían decidido ponerse manos a la obra para introducir un cambio radical en su programación.

Según la información que llega desde El Confidencial Digital, aunque la emisión de películas parece que se mantendrá dentro del canal, al menos con la franja de la noche, el resto del día podría haber cambios. Apuntan que ahora mismo está emitiendo una «parrilla provisional de cine y series clásicas», pero esto cambiará en el momento en el que se reestructure la programación del canal y comiencen a verse sus contenidos originales.

El primero de ellos será un programa deportivo. Y no se trata de un nuevo formato, sino que emitirá uno de los programas estrella de Radio Marca: La Tribu. Es una de las tertulias deportivas más famosas del momento, en la que se repasa la actualidad del deporte de una manera muy completa. En este programa no solo se habla de fútbol, también abarca otras disciplinas.

Según las primeras informaciones, no parece que vaya a haber cambios respecto al equipo y el estilo por el cual los oyentes ya conocen el espacio radiofónico. Lo presenta Raúl Varela a partir de las siete de la mañana. Primero se introduce el repaso a la actualidad del mundo del deporte para comenzar el día y después, a partir de las 08:30 horas, empieza la Tertulia de La Tribu. Este espacio se ha transformado en un referente para muchas personas y encaja con la nueva filosofía que quiere adoptar Veo 7 para esta nueva etapa. En la misma se introducirá análisis, debate e información que repasará la actualidad deportiva para darle al canal un toque diferente.

Veo 7 también está preparando un magazine sobre política y debate que también contará con nombres reconocidos y le aportará mayor valor al canal. Todo ello hará que, desde el próximo otoño, la parrilla del canal cambie de manera significativa.