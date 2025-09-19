El cambio de hora que llega en breve con un plus en la nómina para miles de trabajadores Al retrsar una hora, algunos profesionales deberán cobrar algo más

Llega el otoño y con él el cambio de hora. El horario de invierno arrancará el domingo 26 de octubre, cuando a las 3:00 serán las 2:00. Esto, además, supondrá que para algunos turnos nocturnos de trabajo, además, puede representar un pequeño empujón en la nómina.

Este ajuste implica una hora más de descanso para la mayoría. Pero quienes trabajen esa franja nocturna realizarán efectivamente una hora adicional de servicio. En España, cerca de 2,5 millones de personas trabajan en horarios comprendidos entre las 22:00 y las 6:00. Para ellos, esa madrugada se trabaja una hora más. Pero hay que tener en cuenta que no todos la cobran, depende del convenio colectivo.

El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores establece que son horas extraordinarias las que superan la duración máxima de la jornada ordinaria. Pueden retribuirse con un pago nunca inferior al valor de una hora normal o compensarse con descanso remunerado equivalente. Si no se hubiera pactado nada específico en el convenio, la norma fija que deben compensarse con descanso dentro de los cuatro meses siguientes.

En la práctica, los convenios nocturnos suelen aclarar que la empresa debe abonar la hora adicional generada con el cambio de octubre. En los turnos de 24 horas, esa hora extra no se suele pagar ni compensar aparte: queda absorbida en la propia jornada.

Mientras tanto, queda por aclarar hasta cuándo se seguirá llevando a cabo el cambio de hora. La medida se aplazó, al menos, hasta 2026, cuando en principio se realizaría el último ajuste para entrar en horario de invierno. La última palabra la tiene la Comisión Europea, que no ha dado luz verde oficial a la eliminación de los cambios.