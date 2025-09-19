Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El cambio de hora llega con regalo para muchos trabajadores. Freepik

El cambio de hora que llega en breve con un plus en la nómina para miles de trabajadores

Al retrsar una hora, algunos profesionales deberán cobrar algo más

C. L.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:32

Llega el otoño y con él el cambio de hora. El horario de invierno arrancará el domingo 26 de octubre, cuando a las 3:00 serán las 2:00. Esto, además, supondrá que para algunos turnos nocturnos de trabajo, además, puede representar un pequeño empujón en la nómina.

Este ajuste implica una hora más de descanso para la mayoría. Pero quienes trabajen esa franja nocturna realizarán efectivamente una hora adicional de servicio. En España, cerca de 2,5 millones de personas trabajan en horarios comprendidos entre las 22:00 y las 6:00. Para ellos, esa madrugada se trabaja una hora más. Pero hay que tener en cuenta que no todos la cobran, depende del convenio colectivo.

El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores establece que son horas extraordinarias las que superan la duración máxima de la jornada ordinaria. Pueden retribuirse con un pago nunca inferior al valor de una hora normal o compensarse con descanso remunerado equivalente. Si no se hubiera pactado nada específico en el convenio, la norma fija que deben compensarse con descanso dentro de los cuatro meses siguientes.

En la práctica, los convenios nocturnos suelen aclarar que la empresa debe abonar la hora adicional generada con el cambio de octubre. En los turnos de 24 horas, esa hora extra no se suele pagar ni compensar aparte: queda absorbida en la propia jornada.

Mientras tanto, queda por aclarar hasta cuándo se seguirá llevando a cabo el cambio de hora. La medida se aplazó, al menos, hasta 2026, cuando en principio se realizaría el último ajuste para entrar en horario de invierno. La última palabra la tiene la Comisión Europea, que no ha dado luz verde oficial a la eliminación de los cambios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  3. 3

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  4. 4 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  5. 5

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  6. 6 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  7. 7 Emotivo adiós a Míchel, el policía querido por todos los vecinos de Íllora
  8. 8 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  9. 9 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026
  10. 10 La primera escuela que tuvo un pueblo de Granada gracias a la generosidad del marqués de Lerma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El cambio de hora que llega en breve con un plus en la nómina para miles de trabajadores

El cambio de hora que llega en breve con un plus en la nómina para miles de trabajadores