Este camarero corrige la forma de beber cerveza: «No toméis quintos ni tercios» «Pedid de grifo, grifo de cerveza, que está congelado y eso va de lujo», insiste

C. L. Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:24 Comenta Compartir

La costumbre de beber cerveza en España no pierde fuerza con el paso de los años. A cada consumidor le gusta una marca, una temperatura e incluso un recipiente. Hay quien prefiere el vaso y quien se la toma directamente en la botella, pero un camarero señala un error que puede condicionar la temperatura de la misma.

@eldel_barr comparte desde su cuenta de TikTok anécdotas, consejos y curiosidades del día a día de la hostelería («Cosas que nos pasan en los bares con un toque de humor», reza su perfil). En un vídeo ha señalado un truco si quiere la cerveza siempre fría: «Pide de grifo».

El motivo es simple: cuando hay mucha demanda de botellines, los botelleros frigoríficos están abriéndose constantemente sin parar durante toda la jornada, dejando pasar el calor del exterior y sin dar tiempo suficiente a que el interior y las bebidas se enfríen como es debido. Es lo mismo que sucede en una nevera doméstica, que tenemos que evitar abrir con mucha frecuencia para no romper la cadena de frío y mantener la temperatura interior estable.

Este profesional de la hostelería apunta que en una jornada ajetreada se puede llegar a abrir 50.000 veces en un mismo día, por eso no da tiempo a que bajen los grados. Como alternativa para ir sobre seguro recomienda pedir directamente cerveza de grifo, que sí está siempre fría -o debería estarlo, si el local es decente-.

«En vez de quejaros y devolver el tercio caliente y tener que venir y poneros otro, y devolver otra vez el caliente y tener que poneros otros, que nosotros no paramos de perder dinero, pedid de grifo, grifo de cerveza, que está congelado y eso va de lujo», explica en el vídeo. Y añade: «No tenemos un congelador solo para vosotros, tenemos lo que tenemos todo el año: un botellero que se abre muchas veces».

Los botelleros frigoríficos suelen estar a la temperatura correcta y bien surtidos antes de empezar el servicio, con una reposición del género constante y adecuada, pero no todos los locales disponen de equipos de la misma calidad o con el mismo mantenimiento. Cuando los clientes se multiplican, el servicio normal se desborda.

Temas

Hostelería

Cerveza