Un camarero avisa del error que todo el mundo comete cuando pide una caña de cerveza en un bar

El buen tiempo invita a sentarte en una terraza y tomarse una cerveza fresquita. Es algo que se ha vuelto una costumbre bastante extendida en nuestro país y el hecho de que la cerveza esté bien fría se valora incluso más. Por este motivo, cada vez es más frecuente que en los bares sirvan la cerveza en jarras congeladas.

Sin embargo, un camarero ha advertido de que esto puede estar arruinando una de las bebidas más populares del mundo. Critica el uso de jarras heladas debido a los efectos negativos que tiene esta práctica en las propiedades de la cerveza.

«Ponle hielo. Ah, ¿esto te parece una aberración y congelar el vaso no?», ironiza en una grabación que se ha hecho viral antes de explicar que el vaso a temperatura ambiente es lo más adecuado. Y es que, según explican, las lager deben servirse entre 4 y 7 grados Celsius, las ale, como las IPA, entre 7 y 10 grados, y las cervezas más oscuras, entre 10 y 13 grados.

El hecho de congelar el vaso hace que la cerveza esté demasiado fría y se minimice su sabor y aroma y puede perjudicar además a la formación de espuma.

