Rocío Mendoza Madrid Sábado, 14 de junio 2025, 00:01

Fue la primera Directora de Calor de una ciudad, la suya, Atenas, en 2022. Un años después, sus soluciones imaginativas para enfriar unas de las capitales del epicentro del cambio climático, el Mediterráneo, recibió el encargo de la ONU de apoyar a las ciudades de todo el mundo en la elaboración de planes contra el calor, cada vez más letal a causa del cambio climático. Eleni 'Lenio' Myrivili desplegará sus ideas pioneras, su esperanza en el futuro y su ímpetu renovador durante su participación en el Santander WomenNOW 2025, que se celebra la próxima semana en Madrid.

–¿Por qué necesita la ONU un 'responsable de calor'?

–2024 ha sido el año más caluroso que hayamos visto jamás. Las temperaturas globales aumentan a una velocidad que los científicos no creen. Cada vez más poblaciones están expuestas a temperaturas realmente peligrosas para su supervivencia. El calor afecta a los ecosistemas, la seguridad alimentaria, los recursos hídricos. Para hacer frente a todo necesitas a alguien que entienda, que pueda coordinar la respuesta. Todavía hoy hay muchos responsables políticos, tomadores de decisiones, y mucha población que no se da cuenta de lo peligroso que puede ser el calor para la salud. Mi función es crear conciencia sobre este riesgo y ayudar a ONU-Hábitat y al PNUMA a crear herramientas para que las ciudades hagan sus planes frente al calor extremo.

–¿Qué cree que hay detrás del hecho de que no se termine de asumir esta amenaza en términos generales?

–Resulta muy difícil obtener datos de las muertes relacionadas con el calor a nivel global y en todas las partes del mundo. Se producen olas de calor y la gente siente que es peligroso, pero no sabe realmente cuánto lo es. Es difícil comunicarlo porque el calor es un asesino silencioso. Sus efectos no se ven como tras un huracán. Por eso creo que no es tan fácil entender el riesgo y asumir lo peligroso que es.

–¿Qué ciudades, según su experiencia, están peor preparadas?

–En la India o en Kenia están creando puestos como el que yo ejerzo, con nuevas leyes. Es un movimiento que se está dando en todo el mundo. Ahora bien, hay diferentes maneras de no estar preparadas. En estos países conocen el problema pero no siempre tienen recursos para enfrentarlo. Es lo que sucede en el hemisferio sur. Sin embargo, hay algunas ciudades que no están en absoluto preparadas porque nunca han sufrido el calor. Así, las ciudades del norte pueden ser extremadamente vulnerables a este fenómeno. Al no tener infraestructura necesaria, pueden sufrir niveles muy altos de mortalidad. Así lo vimos en Europa en 2022, cuando 61.000 personas perdieron la vida en solo unos meses por el calor extremo.

–¿Tiene alguna ciudad española como referencia por sus planes?

–Sevilla está haciendo un trabajo muy interesante, incorporando soluciones antiguas integradas en el diseño moderno de la ciudad. Me impresionó mucho el sistema Cartuja Qanat, que utiliza la técnica tradicional de los 'qanats' para enfriar el aire mediante conductos subterráneos. En Barcelona también destacaría la creación de infraestructura verde, teniendo en cuenta la biodiversidad y diseñándola para que sea sostenible. Lograr que los espacios públicos se enfríen de manera sostenible es realmente hermoso. Necesitamos la posibilidad de estar en el espacio público. El calor hace que nos quedemos en casa y, especialmente los mediterráneos, hacemos la vida al aire libre. Nuestras ciudades, políticas y sociedades son dinámicas porque nuestros espacios públicos son importantes en la vida cotidiana. Si empezamos a no poder estar en ellos por el calor, el problema es grave.

–¿Qué construcciones prohibiría de cara a un futuro cálido?

–Tenemos que dejar de diseñar espacios públicos que no tienen sombra. Seguimos diseñando plazas así en el sur de Europa, incluso en España. ¿Pero quién va a caminar bajo el sol? Es una locura. Tenemos que entender que siempre tenemos que diseñar pensando en la sombra y la ventilación, ya sean edificios o espacios públicos. Estamos en una era en la que hay que construir con la termodinámica en mente y con la naturaleza como aliada. Ella es nuestro mejor apoyo y escudo.

–Rediseñar parece ambicioso en la gran ciudad. ¿Es factible?

–Creo que sí, pero tenemos que hacer sacrificios. Los coches son uno de ellos. Hay que priorizar otro tipo de movimientos en la ciudad: es crucial para la supervivencia. Otros sacrificios pueden tener que ver con la forma en que entendemos el patrimonio cultural y los edificios. Tenemos que estar un poco más abiertos a modernizarlos, con más innovación y tecnología. Creo que eso nos hará más resistentes.

–¿Cómo ve el futuro de nuestro Mediterráneo, en el punto de mira del cambio climático?

–Me preocupa mucho que nuestro clima se vuelva cada vez más árido, con menos agua disponible, porque la naturaleza, el tipo de agricultura y nuestra cultura en sí misma puede cambiar. El agrícola es el sector más vulnerable al estar ligado al agua y ésta se convertirá en un problema muy, muy, muy grande. También tenemos que preocuparnos más por el turismo.

–Clave para economías como la española o la griega.

–Sí, creo que va a ser un poco problemático para nuestros países en relación con nuestro PIB y nuestra economía futura. Por esto tenemos que estar preparados y pensar en lo que debemos hacer.

–¿Está la política de hoy a la altura?

–Los gobernantes tienen un papel más importante que desempeñar en la creación de un mayor número de políticas relacionadas con el calor extremo. A todos los niveles de gobierno se tienen que poner más en evidencia el peligro del calor extremo y no lo están haciendo. Creo que debe haber una mayor alineación entre los mensajes que se envían y las políticas aplicadas. Sabemos que hay un peligro: ¿pero qué estás haciendo al respecto? La gente tiene que ver medidas reales. Como un cambio en los códigos técnicos para poder edificar, por ejemplo.

–¿Qué opina de los ataques a la Ciencia en EE UU o el negacionismo de la extrema derecha?

–Es extremadamente peligroso. Tenemos que actuar con rapidez contra el cambio climático y sus efectos y no podemos permitir que la gente ni siquiera acepte que existe este peligro. Yo he perdido acceso a páginas web donde antes obtenía información y se está eliminando la palabra clima de muchos documentos públicos, aunque ellos lo nieguen. Están mintiendo sobre muchas cosas pero no creo que esto dure mucho. Más bien, estoy convencida de que la Ciencia, la realidad y la verdad prevalecen y siempre ganan.

