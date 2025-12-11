Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
César García Magán, portavoz de la CEE, y Ester Martín, directora de la Oficina de Transparencia, este jueves en la presentación de la Memoria anual de actividades de la Iglesia. Efe

Caen las bodas por la Iglesia, los bautizos y las comuniones, y aumenta un 0,3% los fieles que van a misa: 8,23 millones

La memoria anual de la Iglesia de 2024 refleja un crecimiento de los bautismos en adultos, que suben a 13.323, un 12,6% más que en 2023

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:19

Comenta

La Iglesia católica registró en 2024 un descenso en todos los sacramentos (bodas católicas, bautismos, primeras comuniones, confirmaciones y extrema unción), excepto en los bautizos ... de mayores de 7 años, que no dejan de crecer y aumentaron un 12,6% con relación a 2023. Así lo recoge la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica 2024, elaborada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y presentada este jueves en rueda de prensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  3. 3 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  9. 9 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  10. 10

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Caen las bodas por la Iglesia, los bautizos y las comuniones, y aumenta un 0,3% los fieles que van a misa: 8,23 millones

Caen las bodas por la Iglesia, los bautizos y las comuniones, y aumenta un 0,3% los fieles que van a misa: 8,23 millones