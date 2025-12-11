Caen las bodas por la Iglesia, los bautizos y las comuniones, y aumenta un 0,3% los fieles que van a misa: 8,23 millones

La Iglesia católica registró en 2024 un descenso en todos los sacramentos (bodas católicas, bautismos, primeras comuniones, confirmaciones y extrema unción), excepto en los bautizos ... de mayores de 7 años, que no dejan de crecer y aumentaron un 12,6% con relación a 2023. Así lo recoge la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica 2024, elaborada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y presentada este jueves en rueda de prensa.

El mayor descenso se registra en las bodas por la Iglesia, que caen un 6,08%, pasando de 33.500 en 2023 a 31.462 en 2024; seguido por las primeras comuniones, que bajan de 162.580 a 154.677 (un 4,86% menos). También cae casi un 4% el número total de bautizos, pasando de 152.426 en 2023 a 146.370 en 2024. Si bien, aumentan un 12,57% los bautismos de mayores de 7 años, que crecen desde los 11.835 en 2023 hasta los 13.323 en 2024, un 12,6% más.

Además, de los datos de la Memoria se desprende que en 2024 hubo un total de 103.535 confirmaciones, un 3,38% menos que el año anterior, cuando fueron 107.153; y 26.013 unciones de enfermos, un 0,41% menos que en 2023, cuando se registraron 26.120.

La Conferenca Episcopal achaca este descenso en los sacramentos a «un movimiento natural de la población» y a la caída de la natalidad («un 40% menos desde 2008»), así como al incremento del número de solteros. «El INE actualizó la semana pasada sus datos. España gana 1,2 millones de solteros en los últimos tres años y solo 105.000 casados. Esto, al final, se puede reflejar en los sacramentos que se reciben en nuestro país», ha argumentado Ester Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la CEE, encargada de elaborar la Memoria, en la presentación del informe junto al secretario general de la CEE y portavoz, César García Magán.

La misa sigue vigente

La Memoria pone cifras y estadísticas a la presencia social, pastoral, cultural y económica de la Iglesia y entre los datos más llamativos destaca el de la participación en la vida litúrgica: más de 8.236.000 personas mayores de diez años (un 0,3% más que en 2023, unas 26.000 más) asisten con regularidad a misa en alguna de las 22.922 parroquias del país, lo que confirma la vigencia del culto en una sociedad cada vez más secularizada.

El documento muestra que en 2024 se celebraron en España más de 9,5 millones de eucaristías, una actividad que los 14.994 sacerdotes sostienen dedicando cerca de 26,5 millones de horas entre misas, acompañamiento espiritual, atención en despachos parroquiales y visitas a enfermos.

En el ámbito del anuncio de la fe, la Iglesia destaca la labor de los 82.106 catequistas, los 34.494 profesores de religión y los 9.648 misioneros españoles presentes en 1.131 territorios de misión repartidos por 133 países. A ellos se suman 520 familias en misión, que participan en proyectos de evangelización y promoción social.

Los 2.527 centros educativos católicos, elegidos por casi millón y medio de alumnos, continúan siendo uno de los pilares de la actividad eclesial. Según la Memoria, estos centros suponen un ahorro de 5.067 millones de euros anuales para el Estado. Casi tres millones de estudiantes eligieron la asignatura de Religión en su formación académica.

El documento subraya igualmente la dimensión cultural y social de las celebraciones religiosas: 426 manifestaciones están catalogadas como de interés turístico, más de 5.500 cofradías reúnen a un millón de cofrades y millones de visitantes acuden cada año a los 638 santuarios repartidos por España. En Santiago de Compostela, casi medio millón de peregrinos completaron el Camino durante 2024.

El patrimonio cultural de la Iglesia también ocupa un lugar destacado: 3.161 bienes de interés cultural y 842 proyectos de construcción, conservación y rehabilitación realizados durante el último año reflejan, según los obispos, «la contribución de la Iglesia a la identidad cultural española».

164.000 visitas mensuales a enfermos

La Memoria subraya especialmente el trabajo asistencial: casi 4 millones de personas fueron atendidas en más de 9.000 centros sanitarios y asistenciales. Los 972 centros sanitarios —hospitales, ambulatorios y residencias— atendieron a 1.330.128 personas, mientras que los 8.088 centros asistenciales atendieron a 2.482.107.

El mayor número de recursos está dedicado a la lucha contra la pobreza: 6.282 centros ofrecieron acogida y apoyo a casi 2 millones de personas. Otros ámbitos clave incluyen la asistencia a inmigrantes y refugiados, la integración laboral, la protección de la mujer, la rehabilitación de toxicómanos y la defensa de la vida y la familia.

La Iglesia resalta además la labor de la Pastoral Penitenciaria, con 159 capellanes y 2.047 voluntarios en 84 centros penitenciarios; y la Pastoral de la Salud, que suma 882 capellanes y 18.832 voluntarios, responsables de más de 164.000 visitas mensuales a enfermos en hospitales o domicilios.

La parte económica del informe destaca que el gasto diocesano ascendió a 1.428 millones de euros, una cifra que multiplica por 3,3 lo recibido por la asignación tributaria del IRPF (429 millones) gracias a los 9 millones de contribuyentes que marcaron la 'X' de la Iglesia católica.

Tanto Ester Martín como César García Magán ha subrayado el «empeño creciente» de la Iglesia por la transparencia« y han señalado que más allá de las cifras y de las estadísticas, la Memoria es »un ejercicio de transparencia de lo que hacemos y de lo que somos«.

Antes de finalizar la rueda de prensa, Magán felicitó las navidades a los periodistas resentes y como deseo para 2026 expresó el de la CEE de que el Papa León XIV visite nuestro país. El portavoz recordó unas recientes palabras del pontífice que dijo que esta posible visita a España el próximo año era «una esperanza más que fundada».