El ganador de la Bonoloto anónimo que buscan en Ourense. Avelino Gómez

Se busca al ganador de un premio casi millonario de la Bonoloto en un bar de España

Aunque los dueños sospechan quién puede ser, desde que se conoció no ha vuelto por el local a pesar de ser un cliente habitual

C. L.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:19

Ganar la lotería es un sueño al que muchos aspiran pero muy pocos consiguen. Algunos ganadores pueden retirarse a disfrutar de las rentas de por vida y otros lo reciben como una ayuda importante, dependiendo de la cuantía. Cuando se vende un premio importante, lo normal es que el vendedor sospeche quién ha sido el agraciado y que este, en muchas ocasiones, no dé señales de vida. Lo es menos habitual es que el boleto ganador se venda en un bar a un cliente habitual y este no vuelva por allí

Eso es lo que ha pasado en Ourense cuando un ganador, hasta ahora anónimo, se hizo con el premio de primera categoría del Bonoloto, por un valor en bruto de 783.205,57 euros. Por el momento se desconoce quién pudo haberse hecho con semejante botín. Por ahora solo hay un ganador colateral: el Bar Dayshe, ubicado en Rúa Ponte Sevilla.

Su propietario Sergio González, ha eplicado el caso al diario local La Región: «Aquí vendimos el ganador. Nadie va a comprar un boleto allí donde lo tratan mal. Por aquí desfila mucha gente, teniendo en cuenta el lugar privilegiado donde estamos ubicados desde 1995. Nuestros clientes son una extensión de nuestra familia, sin duda que es una gran suerte que hayamos vendido aquí el boleto ganador, y ahora sabemos que vendrá mucha más gente, porque lo bueno llama a lo bueno».

Por su parte, los propietarios, son optimistas: «Estamos seguros de que esto volverá a repetirse, porque es una devolución de lo que ofrecemos a la gente», afirma Sergio.

Por ahora nada se sabe del ganador. El propietario del bar garantiza discreción máxima para permitirle gestionar su capital lejos de las miradas de los vecinos.

