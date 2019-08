Una británica asegura haber encogido 10 centímetros tras fracturarse la columna en un parque acuático de Mallorca Jennifer Proctor (a la izquierda) con su pareja Jodie Morgan / Jennifer Proctor/Facebook Jennifer Proctor se fracturó la columna al bajar por el tobogán 'Banzai' de Aqualand IDEAL Jueves, 1 agosto 2019, 12:26

La joven Jennifer Proctor, de 25 años, se encontraba de vacaciones en Mallorca con su pareja y acudió al parque acuático Aqualand. Al subir al largo tobogán 'Banzai', que alcanza altas velocidades, sufrió un accidente que le ocasionó fracturas severas en la columna. Según relata la joven al diario británico 'The Sun': «Las cosas empezaron a ir mal en cuanto empecé a bajar por el tobogán. Antes de que me diera cuenta me estrellé directamente contra la piscina».

Añade que «supe de inmediato que algo estaba muy mal. Le grite a Jodie (su pareja) 'No puedo nadar, no puedo nadar', algo que es muy raro porque soy una hábil nadadora». Tras ser tratada por el médico del parque acuático fue trasladada al hospital, donde permaneció seis semanas. A consecuencia del accidente la joven presentaba varias fracturas severas y tuvo que someterse a una cirugía de emergencia para que le colocaran unas varillas de metal y le recompusieran la espina dorsal. Tras la operación dice que «descubrí que era cuatro pulgadas (10 centímetros) más baja». Jeniffer ha calificado estas vacaciones como «una pesadilla».

Según el diario inglés, la joven ya puede andar de nuevo pero está esperando a una tercera operación y sigue sufriendo fuertes dolores. La abogada de Jennifer, Virgina Zain, ha declarado que la vida de su cliente «ha dado un vuelco, y esperamos que descubriendo qué paso podamos al menos conseguir algunas respuestas que Jennifer necesita para seguir adelante».