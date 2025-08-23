Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Boticaria García aclara si engordan más los helados de crema o los polos de hielo

Boticaria García aclara si engordan más los helados de crema o los polos de hielo

La experta en dietética y nutrición responde a una de las dudas más frecuentes del verano

C. L.

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:09

En los últimos meses la farmacéutica y dietista-nutricionista Boticaria García se ha convertido en un referente en las redes sociales. Sus consejos son vistos a diario por miles de personas y sus opiniones se tienen muy en cuenta a la hora de hacer diversas dietas y de cuidarse. Recientemente, Boticaria García ha visitado el programa Saber Vivir para resolver una de las dudas más frecuentes del verano: qué tipo de helados engordan más.

La dicotomía entre los helados de nata o de hielo es uno de los clásicos estivales, tanto por sabor como por salud. «Sea cal sea vuestro helado favorito seguro que alguna vez os habéis hecho la pregunta de cuál de los dos tipos tiene más calorías», adelanta Boticaria García antes de resolver la duda.

De acuerdo con BOticaria García, las calorías varían lógicamente del tipo de helado, aunque «si hablamos de 100 gramos de cada uno los de nata suelen tener entre 200 y 300 kcal dependiendo de los extras como que lleven chocolate, frutos secos, barquillo... mientras que los de hielo rondan las 60-100 kcal, ya que son básicamente agua, azúcar y colorantes».

En todo caso, la nutricionista avisa de que hay que tener cuidado con «caer en la trampa de creer que porque el helado de hielo tiene menos calorías es un producto saludable», ya que según asegura «son azúcar en forma de prisma refrescante».

«Es importante tener claro que los dos tipos son postres azucarados de los que por supuesto se puede disfrutar en verano de manera ocasional», defiende Boticaria García.

De esta forma, tal y como explica la creadora de contenido, los helados 'light' tienen al menos un 30% menos de calorías que el producto original. «Puede que tengan menos grasa o menos azúcar de forma global, pero sus ingredientes no tienen por qué ser saludables. Además, podemos caer en el error de tomar más por aquello de que son light, y en ese caso terminaríamos consumiendo más calorías que si solo tomamos uno normal».

