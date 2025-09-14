Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas

Entre los 25 heridos en el incidente ocurrido el sábado por la tarde, hay tres en estado grave

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:44

Los Bomberos de Madrid han hallado el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión que se produjo este sábado en un bar en el distrito de Puente de Vallecas y cuya detonación también afectó al edificio de viviendas ubicado encima del local.

Emergencias Madrid ha informado este domingo de que a los 25 heridos hay que sumar una víctima mortal, después de que una nueva búsqueda de los Bomberos junto a la unidad canina de la Policía encontrara los restos de un hombre.

Una psicóloga de SAMUR-Protección Civil ha atendido a los familiares de la víctima mortal.

El suceso se produjo en el bar Mis Tesoros de la calle Manuel Maroto, situado en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas. Entre los heridos, hay tres en estado grave y dos potencialmente graves.

