El BOE publica la revolución en los ascensos de la Guardia Civil Con la modificación, los tiempos medios de ascenso de los suboficiales se reducen de manera notable

Alberto Flores Granada Lunes, 11 de agosto 2025, 13:47

Llegan cambios revolucionarios a la Guardia Civil, concretamente al sistema de ascenso de los suboficiales. Y es que el Boletín Oficial del Estado (BOE) confirma el Real Decreto por el que se fijan las plantillas de la Guardia Civil para el periodo comprendido entre los años 2025 y 2029. Una plantilla que aumentará en 1.000 efectivos y que trae consigo una significativa reducción de los tiempos medios de ascenso que había hasta la fecha.

Con ese amento en un millar de efectivos compuestos por 480 empleos de sargento primero, 299 de brigada, 171 de subteniente y 50 de suboficial mayor, lo que supone un aumento de efectivos de récord, se confirma que los tiempos medios de ascenso para los suboficiales se recortan de manera notable.

Menos tiempo para ascender

Las estimaciones para el ciclo de 2025 a 2029 señalan que el ascenso a sargento primero se produciría en torno a los cinco o seis años, una cifra muy por debajo de los nueve años que se requerían de media hasta ahora.

El ascenso a brigada también se reducirá de forma significativa, quedando en torno a los tres años que la normativa de evaluaciones marca como mínimo. Mientras que el ascenso a subteniente quedaría en torno a una media de cinco años y el de suboficial mayor sería de alrededor a los tres años.

De este modo, los tiempos medios de ascenso hasta alcanzar el puesto de suboficial mayor quedarían alrededor de los 17 años de media al finalizar el ciclo en 2029, una reducción de seis años si tenemos en cuenta que el tiempo medio actualmente para alcanzar dicho empleo se sitúa en los 23 años.