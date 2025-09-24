El billete de 1 peseta que todos buscan y que ya se vende por 30.000 euros Su presencia en plataformas de compraventa y casas de subastas ha despertado un interés creciente, con precios que en algunos casos alcanzan los 30.000 euros

C. L. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:03 Comenta Compartir

Los billetes y monedas de colección multiplican su valor siempre y cuando sean piezas de coleccionista codiciadas o cuenten con alguna rareza. En estos últimos meses hay un billete que está generando muchas reacciones y que ya alcanza precios de hasta 30.000 euros.

Se trata del billete de 1 peseta emitido por el Banco de España en 1953, que ha pasado de ser un medio de pago cotidiano a convertirse en un activo muy cotizado en el mercado numismático. Su presencia en plataformas de compraventa y casas de subastas ha despertado un interés creciente, con precios que en algunos casos alcanzan los 30.000 euros.

El hecho fundamental para entender esta revalorización es la escasez de estos billetes. La retirada de la circulación y la falta de ejemplares bien conservados han convertido este billete en una pieza singular para los coleccionistas.

En el anverso del billete se presenta el retrato del Marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, un marino del siglo XVI que representó la grandeza naval española. En el reverso se aprecia un galeón, símbolo de la Armada en la época de los descubrimientos y del comercio transoceánico.

Lo que los coleccionistas buscan en este billete es la carga simbólica de un periodo histórico. La tirada de 1953 fue la última emisión de bajo valor en papel antes de que la peseta se materializara únicamente en monedas. Con ese cambio, los ejemplares empezaron a desaparecer de la vida cotidiana, pero algunos se almacenaron en cajones, álbumes de coleccionistas y ahora constituyen un auténtico tesoro.