Un barista aclara la subida del precio del café: «No encuentran gente que quiera trabajar el campo»

El café es uno de los productos esenciales para muchas personas, una especie de motor que te despierta por las mañanas y te aporta la energía necesaria para afrontar el día. Una tradición para otros por las tardes, una excusa para un encuentro social con amigos o familiares que comienza con: «Quedamos para un café».

Sin embargo, el precio del café ha subido considerablemente y muchas personas desconocen el motivo. Por ello, en la cuenta de TikTok de Santo Amaro han querido explicar la causa de este encarecimiento. Un barista ha señalado que la última cosecha en Brasil y Vietnam, los principales exportadores de café en el mundo, ha sido «muy baja por la falta de lluvias». Esto ha aumentado su precio.

Además, «la falta de mano de obra en los países productores de café como Honduras o Colombia» ha sido otro detonante. «Los productores no encuentran gente que quiera trabajar en el campo y recoger las cerezas de café, lo que hace que se queden cosechas enteras sin recoger», manifiesta el barista en el vídeo.

Otro factor es la incorporación de China al mercado de consumo del café, pues han pasado de consumir 900.000 sacos en 2019 a unos 6,5 millones aproximadamente en 2024/2025, y la especulación del propio mercado.

