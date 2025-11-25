¿Por qué las barberías tienen un cilindro giratorio azul, rojo y blanco en la puerta?

En los últimos años las ciudades españolas han visto un crecimiento exponencial de barberías y peluquerías. La preocupación por la estética y estar siempre perfectos ... de los jóvenes ha propiciado este aumento de los negocios dedicados al cabello. En muchos de ellos hay un elemento que se repite.

Se trata de ese poste de color blanco, azul y rojo en forma de cilindro que gira y se encuentra iluminado. Un símbolo para el oficio del peluquero y barbero.

Estas barras de color azul, blanco y rojo esconden una historia más que curiosa que se remonta a la Edad Media, cuando los barberos, además de retocar y embellecer las barbas de sus clientes, se encargaban de hacer curaciones y cirugías menores. Un servicio completo al cliente.

En su origen, los barberos colocaban unas barras de madera en las puertas de sus negocios en las que ataban pañuelos que utilizaban para hacer las curaciones. Los pañuelos rojos eran los que ya se habían usado, llenos de sangre, por eso eran colocados al sol para que se secaran y poder utilizarlos de nuevo.

Los de tonalidad blanca se utilizaban para hacer los torniquetes, mientras que los azules se asociaron «al color de las venas». Tras el uso extendidor de esta coreografía a las puertas de las barberías, con el paso de los años comenzaron a sustituir los postes de madera en el que se colocaban los pañuelos por las señales que integraban los tres colores .

Y es que los barberos ganaron terreno en este tipo de intervenciones después de que los clérigos, las personas que llevaban a cabo las operaciones quirúrgicas al ser las personas más ilustradas de la época, viearon prohibida su intervenciónspara hacer cualquier práctica médica, lo que favoreció que los barberos comenzasen a practicar este tipo de intervenciones.

Así, a finales del siglo XIII, los barberos extraían muelas, sacaban sangre a los pacientes, rasuraban las barbas, blanqueaban los dientes o cortaban el pelo. Se formaron gremios oficiales de barberos, en los que, además de cortar el pelo, los barberos recibían formación en cirugía y anatomía. A mediados del siglo XIV, los gremios de barberos eran algunas de las organizaciones más influyentes de muchos países. Sin embargo, con el tiempo, cirujanos y dentistas señalaron la falta de conocimientos anatómicos y las prácticas dudosas de los barberos y se fueron limitando sus intervenciones en este campo.