Estos son los bancos que ya abren ya sus oficinas por la tarde Santander se suma a Bankia y amplía su horario de apertura Martes, 9 octubre 2018

Ir al banco y hacer gestiones puede ser una tarea engorrosa para aquellas personas que están trabajando o no tienen tiempo para acercarse en horario de mañana. Por ese motivo, algunas entidades bancarias están decidiendo ampliar los horarios de sus sucursales hasta la tarde. La última de ellas, Banco Santander.

Según informa la propia entidad a IDEAL, va a comenzar a establecer su horario de oficina de tardes para 500 sucursales repartidas por toda España. Así, sus clientes podrán acudir a cualquiera de ellas entre las 16 y las 18:30 horas de lunes a jueves. Eso sí, solo atenderán con cita previa y para labores de asesoramiento. Los viernes, el horario será continuado, de 8.00 a 15.00 horas.

No obstante, Santander no es el único banco que tiene horario de tardes. Bankia también cuenta con esta posibilidad, aunque con matices. No todas las sucursales cuentan con ese horario, solo las consideradas «grandes» y tampoco abren toda la semana. En Granada hay alguna de ellas que cuenta con este horario de tarde en el que abren los jueves de 16:15 a 18:30 horas.

Caja Rural o BBVA, dos de los bancos más grandes y utilizados por los consumidores de Granada, de momento no tienen previsto ampliar sus horarios en las sucursales. Ambas compañías abren solo de mañanas y en el caso de BBVA, la entidad bancaria explica que para evitar problemas a quienes necesiten acceder a sus servicios, cuentan con una «app» y un asesor que puede resolver en cualquier momento y horario las dudas de cualquier particular.

Por su parte, Cajamar es otra de las entidades que han puesto en marcha un proyecto piloto para dar servicio por las tardes, una iniciativa denominada «Oficinas singulares», que incluye de momento a siete sucursales que abrirán de 10.00 a 18.30 y ofrecerán asesoramiento a particulares y empresas.