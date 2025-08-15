Aviso a los usuarios de Instagram y Facebook por este mensaje: «Tu cuenta será suspendida» El engaño se presenta mediante mensaje automático de la IA de Meta y utiliza términos técnicos para ganar credibilidad

Una nueva estafa circula en las últimas semanas y afecta a los usuarios de dos de las redes cociales más populares en todo el mundo: Instagram y Facebook. Lo hace con un aviso alarmante: «Tu cuenta será suspendida por incumplir normas».Cuando se pincha en el enlace les remite a páginas que imitan la imagen corporativa de Meta y solicitan verificar el perfil con las credenciales de acceso. Sin embargo, no hay verificación alguna. Se trata de una técnica de phishing diseñada para hacerse con tus datos personales y controlar tu perfil.

El engaño se presenta mediante mensaje automático de la IA de Meta y utiliza términos técnicos para ganar credibilidad. Al pulsar en «Verificar», el enlace lleva a dominios sospechosos, por ejemplo: «www[.]bossfixshing2025[.]site» que nada tienen que ver con las páginas oficiales de la compañía. Una vez allí, se solicita nombre de usuario, correo y contraseña con la excusa de confirmar tu identidad. De ahí que sea clave comprobar siempre la URL antes de facilitar cualquier dato.

Si se accede por error al enlace facilitado, Meta recomienda acceder a la configuración de seguridad y cambiar la clave de inmediato, además de cerrar la sesión en todos los dispositivos. Posteriormente, activa la autenticación en dos pasos para añadir una capa extra de protección. También resulta útil revisar la sección «Correos electrónicos recientes de Meta» dentro de la cuenta, donde la empresa almacena las comunicaciones legítimas que sí envía a los usuarios.

Si el estafador ha logrado modificar los datos y ya no puede entrar el usuario, el siguiente paso es acudir al Servicio de ayuda de Facebook o Instagram y seguir el proceso de recuperación de cuenta.

Meta recuerda en su Centro de Ayuda que hay que «sospechar de correos o mensajes que amenacen con eliminar o bloquear tu cuenta». Además, aconseja no hacer clic en enlaces dudosos y verificar siempre las comunicaciones desde la propia configuración de la plataforma.

-Has recibido el mensaje, pero no has hecho clicElimina la notificación, marca como spam y revisa los correos legítimos en tu perfil

-Introdujiste usuario y contraseña en la web falsaCambia la contraseña, cierra sesión en todos los dispositivos y activa la verificación en dos pasos

-No puedes acceder a la cuentaUtiliza el formulario de ayuda de Facebook/Instagram y aporta la documentación solicitada para probar la titularidad

