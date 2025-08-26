Aviso urgente del Instituto Nacional de Ciberseguridad por una estafa de la DGT Un mensaje o correo advierte de una supuesta multa que se debe pagar antes de que se le aplique una recarga

C. L. Martes, 26 de agosto 2025, 11:46 Comenta Compartir

El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha advertido de una nueva estafa que afecta a miles de usuarios en nombre de la Dirección General de Tráfico (DGT). El aviso va dirigido a «cualquier persona que haya recibido un mensaje texto o correo electrónico con las características que se mencionan a continuación y haya accedido al enlace de la página web fraudulenta para introducir sus datos personales y bancario»s.

Se han detectado varias campañas fraudulentas que suplantan a la Dirección General de Tráfico (DGT) mediante correos electrónicos y mensajes de texto. Los atacantes informan a las víctimas sobre una presunta multa de tráfico, incitándolas a realizar un pago de manera urgente. El mensaje incluye un enlace que redirige a un sitio web falso que imita el oficial de la DGT y en el que se solicitan diferentes datos personales y bancarios para realizar el supuesto pago.

Aquellos que hayan recibido un mensaje de texto (SMS) o correo electrónico con las características descritas y no has accedido al enlace, recomienda el Incibe que lo reporten su buzón de incidentes. De este modo, «podremos difundir el fraude y ayudar a evitar que otros usuarios sean víctimas del engaño». Además, es altamente aconsejable bloquear al remitente, ya sea la bandeja de entrada del gestor de correos o de tu teléfono móvil y eliminar el mensaje para reducir cualquier riesgo posible.

En el caso de que habaer accedido al enlace y proporcionar los datos personales y/o bancarios, es necesario seguir estos pasos cuanto antes:

-Contactar con la mayor brevedad posible con la entidad bancaria para que le indiquen las medidas necesarias para proteger la cuenta que ha proporcionado.

-Guardar todas las capturas y evidencias posibles del proceso, incluyendo capturas de pantalla, mensajes y los enlaces recibidos. Para darles mayor validez, puede utilizar el servicio de testigos online.

-Realizar egosurfing periódicamente para comprobar si los datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin su consentimiento.

-Presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyándose para ello en las evidencias que ha recopilado del fraude.

El incibe insiste en que si existen dudas sobre la autenticidad de una notificación de la DGT, este organismo comunica sus sanciones únicamente a través de correo postal o, en caso de no localizar al usuario en su domicilio, mediante una publicación en el tablón edictal. También puede recibir notificaciones electrónicas a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV).