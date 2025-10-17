El aviso de traumatóloga Geek sobre comer antes de una operación: «Quiero operarte sin matarte» «En los años cuarenta, un paciente entró al quirófano después de desayunar cuatro tostadas. Todo iba bien hasta que se durmió El estómago dijo 'ahí va lo mío»

Alberto Flores Viernes, 17 de octubre 2025, 10:31

Las indicaciones de los médicos tiene siempre un porqué, máxime cuando estas se lanzan de cara a una operación. Cada paso del proceso está medido para reducir riesgos. En lo que depende de los profesionales sanitarios, está todo controlado, pero hay extremos que dependen del paciente y deben confiar en que siga las indicaciones. Uno de ellos es el ayuno previo a la cirugía.

Y es que comer antes de una operación puede tener consecuencias graves. Lo confirma traumatóloga granadina Inés Moreno. No se debe desayunar antes de pasar por quirófano: «Tu madre te ha preguntado si has comido porque te quiere. Yo te lo pregunto porque quiero operarte sin matarte. Si le mientes a ella, te regaña. Si me mientes a mí, puedes no despertar», comienza diciendo en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@latraumatologageek).

«El ayuno preoperatorio no es castigo ni dieta detox; es para que no te ahogues con tu propio desayuno. Y eso no es un susto inventado», dice esta traumatóloga, antes de remitirse a un caso específico. «En los años cuarenta, un paciente entró al quirófano después de desayunar cuatro tostadas. Todo iba bien hasta que se durmió El estómago dijo 'ahí va lo mío'. El contenido fue directo a sus pulmones. Paro, hipoxia y se murió antes de que nadie le tocara«, explica.

Desde aquel caso que menciona la doctora Moreno, «las reglas son claras. Seis horas sin comida sólida, dos horas sin líquidos claros y, no, un café rápido también cuenta. Porque, si vomitas dormido, no puedes toser y lo que baja no sube. Se llama aspiración pulmonar y es tan grave como suena».

Por todo ello, «voy a preguntarte diez veces si has comido. No porque sea pesada, sino porque un estómago lleno y anestesia es, básicamente, una ruleta rusa quirúrgica. Deja de tomarte una tostada antes de entrar al hospital, por si acaso. No somos adivinos, pero sí queremos que salgas de una pieza».

